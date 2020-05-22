Президент сообщил о приходе второй волны COVID-19

Эксперты считают, что может быть не только вторая волна коронавируса, но и третья. Тем не менее, они не будут такими же сильными, как первая.

В ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, президент России Владимир Путин сообщил о приходе второй волны коронавируса. В своей речи глава государства ссылался на мнения российских и зарубежных экспертов. В этой связи президент поручил Минздраву принять все необходимые меры для подготовки к новой вспышке COVID-19, пишет РБК.

Причем ранее, главный врач Коммунарки Денис Проценко говорил о том, что может быть не только вторая, но и третья волна коронавируса. А выход на плато по заболеваемости не означает затухание болезни, так как вирусы развиваются по особой схеме.