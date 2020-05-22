Попова: Россия вышла на плато по распространению COVID-19

России удалось "срезать" пик заболеваемости коронавирусом.

Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора и главный врач России Анна Попова. По ее словам, сложившуюся в стране ситуацию в данным момент можно характеризовать как "уверенное плато".

При этом она отметила, что Россия смогла "срезать пик" коронавируса, добившись одних их самых низких пиковых показателей в мире. В основном, это произошло благодаря принятым жестким эпидемиологическим мерам. И хотя, ситуация определенно стабилизировалась, отменять введенные ограничения пока нельзя. также, как и нарушать режим самоизоляции, пишет RT.