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Коронавирус

Поддержка в кризис: как Ленинградская областная ТПП помогает местному бизнесу

20.05.2020 09:57
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Поддержка в кризис: как Ленинградская областная ТПП помогает местному бизнесу

Ленинградская областная торгово-промышленная палата на время кризиса продолжает поддерживать бизнес. О тонкостях работы в сложных экономических условиях ЛОТПП рассказали в разговоре с «Капиталом страны».

Вебинары и консультации

Как рассказали собеседники издания, все запланированные мероприятия проводятся в режиме онлайн. Практически каждый день для представителей бизнеса проходят бесплатные вебинары на темы, связанные с преодолением кризисной ситуации. Например, «Управление изменениями и рисками в кризис 2020» или «Экономика после ограничений», участники которых пытались понять, какой будет «посткоронавирусная» реальность.

Кроме этого, в штатном режиме продолжает работать Департамент экспертизы, сертификации и оценки Палаты, который выдает акты экспертиз об обстоятельствах, из-за которых действующие контракты не могут сегодня исполнятся. В частности, в привычном рабочем режиме оказываются услуги письменному запросу на адрес Департамента: например, перевод с/на иностранные языки, консультации по ВЭД и экспорту, заверение документации и так далее.

Антикризисные группы

В ЛОТПП при комитетах также было принято решение о создании антикризисных рабочих групп, участники которых обсуждают самые сложные бизнес-вопросы, и в случае необходимости направляют их в компетентные органы.

Стоит отметить, что как одно из крупнейших объединений предпринимателей в регионе, ЛОТПП состоит в конструктивном диалоге как с Правительством Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга. Обладая полномочиями лоббировать интересы и помогать в решении проблем предпринимателей, активно этим пользуется.

Одним из участников Рабочей группы по снижению издержек бизнеса специальной Комиссии Государственной Думы РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства стал исполнительный директор Ленинградской областной ТПП Игорь Муравьев.

Во время первого заседания в апреле он представил порядка 30 предложений для компаний малого и среднего бизнеса. Речь, в том числе, шла о поддержке самозанятых и некоммерческих организаций, продлении режима ЕНВД, а также о приостановке введения системы обязательной маркировки различных групп товаров.

Игорь Муравьев проинформировал также об актуальных мерах поддержки, которые оказываются на региональном уровне: в частности, имеется в виду снижение налога на имущество для арендодателей на сумму скидки, предоставленную арендаторам, но не менее 50% от суммы ежемесячного платежа. Вместе с этим, в случае если скидка больше налога на имущество, то сокращать можно и в последующие четыре года.

Точки роста

В ЛОТПП и дальше планируют внимательно отслеживать ситуацию, и в случае необходимости оказывать активную поддержку предпринимателям региона. Комментируя ситуацию, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев отметил, что бизнес во многом зависит именно от решений, принимаемых на законодательном и исполнительных уровнях власти:

«Практика последних месяцев показывает, что предпринимателям не хватает полной, понятной и главное – актуальной информации о мерах поддержки государством. Сейчас возрастает роль обратной связи, в первую очередь, от бизнеса, в формировании новых законодательных инициатив, направленных на поддержку отраслей и корректировку уже принятых мер».

В частности, в результате заседаний Рабочей группы по снижению издержек бизнеса Комиссии Государственной Думы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в Парламент было направлено около 300 предложений. Вместе с этим, как подчеркивает Игорь Муравьев, на сегодняшний день существует острая необходимость реальной, а не декларируемой кооперации между частным бизнесом и госкорпорациями. В такой ситуации необходимо объединить усилия и направить их на выход экономики из кризиса.

«Сегодня определяются точки роста, которые будут притягивать к себе тот бизнес, который сможет себя сохранить. Для сохранения занятости населения и поддержки спроса необходимо максимальное снижение нагрузки на фонд оплаты труда, чтобы предприятия, имеющие потенциал для роста, правильно сформировали свой кадровый резерв и минимизировали уход трудовых отношений в серую зону», - заключил исполнительный директор ЛОТПП.

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