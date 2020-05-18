Оперативно и по делу: как Вологодская ТПП помогает местному бизнесу

Вологодская торгово-промышленная палата активно включилась в диалог с бизнесом и властью с первых дней после объявления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Муниципальные комиссии

О мерах поддержки компаний по области в разговоре с «Капиталом страны» рассказали представители Вологодской ТПП. По словам собеседников издания, на оперативном штабе Губернатором Вологодской области в марте 2020 года было принято решение о создании муниципальных комиссий по допуску к работе предприятий, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нерабочие дни.

Речь идет о бизнесе из таких сфер, как строительный комплекс, лесное, сельское и дорожное хозяйство, связь и телекоммуникации, грузоперевозки и курьерская служба, а также предприятия и организации, участвующие в оборонном заказе, имеющие непрерывный цикл работы, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости и др.

Созданные комиссии позволили оперативно организовать работу бизнеса в районах области, обеспечить функционирование жизненно важных для экономики сфер деятельности, сохранить предприятия и рабочие места, предупредить резкое распространение новой коронавирусной инфекции.

Важные вопросы

Палатой был проведен опрос бизнеса и организована горячая линия для консультаций по возникающим проблемам. Для поддержки предприятий и предпринимателей на площадке палаты создан Центр помощи бизнесу с отдельным разделом на сайте палаты, где размещается самая актуальная информация по принимаемым мерам на федеральном и региональном уровнях, рекомендациям, полезным контактам, предложениям бизнеса и поддерживающих структур.

Ведется разъяснительная работа по вопросам форс-мажора, в каких случаях он может быть сегодня применим, и выдаются заключения. Палата принимает активное участие в онлайн-конференциях, отвечая на актуальные вопросы бизнеса. Предложения Вологодской ТПП и членов палаты по необходимым мерам поддержки направлены в Правительство Вологодской области.

Меры безопасности

Члены палаты также активно включились в работу, исходя из имеющихся потребностей в регионе и стране, приступив к изготовлению масок, напольных знаков и полос «социальная дистанция», производству оборудования для обеззараживания воздуха, транспорта.

Компании передали в медучреждения области защитные костюмы и респираторы, аппараты искусственной вентиляции легких, машины скорой помощи, оборудованные ИВЛ, кислородные концентраторы, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, тесты и реактивы для экспресс-тестирования, наборы защиты от коронавируса и многое другое.