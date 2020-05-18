Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
18 МАЙ, 11:27 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

18 МАЙ, 11:27 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Оперативно и по делу: как Вологодская ТПП помогает местному бизнесу

18.05.2020 08:38
Комментарии
Оперативно и по делу: как Вологодская ТПП помогает местному бизнесу

Вологодская торгово-промышленная палата активно включилась в диалог с бизнесом и властью с первых дней после объявления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Муниципальные комиссии

О мерах поддержки компаний по области в разговоре с «Капиталом страны» рассказали представители Вологодской ТПП. По словам собеседников издания, на оперативном штабе Губернатором Вологодской области в марте 2020 года было принято решение о создании муниципальных комиссий по допуску к работе предприятий, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нерабочие дни.

Речь идет о бизнесе из таких сфер, как строительный комплекс, лесное, сельское и дорожное хозяйство, связь и телекоммуникации, грузоперевозки и курьерская служба, а также предприятия и организации, участвующие в оборонном заказе, имеющие непрерывный цикл работы, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости и др.

Созданные комиссии позволили оперативно организовать работу бизнеса в районах области, обеспечить функционирование жизненно важных для экономики сфер деятельности, сохранить предприятия и рабочие места, предупредить резкое распространение новой коронавирусной инфекции.

Важные вопросы

Палатой был проведен опрос бизнеса и организована горячая линия для консультаций по возникающим проблемам. Для поддержки предприятий и предпринимателей на площадке палаты создан Центр помощи бизнесу с отдельным разделом на сайте палаты, где размещается самая актуальная информация по принимаемым мерам на федеральном и региональном уровнях, рекомендациям, полезным контактам, предложениям бизнеса и поддерживающих структур.

Ведется разъяснительная работа по вопросам форс-мажора, в каких случаях он может быть сегодня применим, и выдаются заключения. Палата принимает активное участие в онлайн-конференциях, отвечая на актуальные вопросы бизнеса. Предложения Вологодской ТПП и членов палаты по необходимым мерам поддержки направлены в Правительство Вологодской области.

Меры безопасности

Члены палаты также активно включились в работу, исходя из имеющихся потребностей в регионе и стране, приступив к изготовлению масок, напольных знаков и полос «социальная дистанция», производству оборудования для обеззараживания воздуха, транспорта.

Компании передали в медучреждения области защитные костюмы и респираторы, аппараты искусственной вентиляции легких, машины скорой помощи, оборудованные ИВЛ, кислородные концентраторы, одноразовые шприцы, пробирки для крови и биоматериалов, тесты и реактивы для экспресс-тестирования, наборы защиты от коронавируса и многое другое.

Комментировать (без регистрации)
Столичные власти купили крупнейшего российского производителя масок
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Антон Мороз: «Институт мастер-плана повысит уровень качества городской среды в России»

Антон Мороз: «Институт мастер-плана повысит уровень качества городской среды в России»
Интервью и комментарии

Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии

Россия заблокирует поставки «санкционки» из Белоруссии
Экономика

Польша перекрыла транзит российского газа в Германию

Польша перекрыла транзит российского газа в Германию
Экономика

Как научиться оказывать настоящую поддержку?

Как научиться оказывать настоящую поддержку?
Бизнес и психология

Бюджет России потерял половину доходов в апреле. Подвели нефть и налоги

Бюджет России потерял половину доходов в апреле. Подвели нефть и налоги
Экономика 2

Белоруссия начала закупать нефть в США. Первая в истории партия – в июне

Белоруссия начала закупать нефть в США. Первая в истории партия – в июне
Экономика 6

Узнай, страна

Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад

Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?

На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID

На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID

В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей

В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей

Новости дня

11:20 В Минздраве разъяснили правила выплат работающим с COVID-19 медикам В Минздраве разъяснили правила выплат работающим с COVID-19 медикам
В России зафиксировано 8926 новых случаев заражения COVID-19
В России зафиксировано 8926 новых случаев заражения COVID-19
11:02 За минувшие сутки в Москве обнаружили 3238 инфицированных коронавирусом За минувшие сутки в Москве обнаружили 3238 инфицированных коронавирусом
10:20 Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз в Россию ГМО продуктов Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз в Россию ГМО продуктов
09:31 США рассказали о создании Россией "морского монстра" США рассказали о создании Россией "морского монстра"
08:50 Эксперт назвал россиян, которым необходима вакцинация в первую очередь Эксперт назвал россиян, которым необходима вакцинация в первую очередь
17 МАЙ, 23:16 В столице за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом В столице за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
Представители МСП рассказали о самых пострадавших отраслях
Представители МСП рассказали о самых пострадавших отраслях
17 МАЙ, 22:45 Тестирование на антитела к COVID-19 станет доступным для всех жителей Москвы Тестирование на антитела к COVID-19 станет доступным для всех жителей Москвы

Узнай, страна!

15 МАЙ, 22:25 Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад Программа пост-коронавирусной реконструкции. Нет пути назад
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
15 МАЙ, 18:46 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID? ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?
15 МАЙ, 15:24 На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID На Камчатке в сложнейших условиях построили и открыли многофункциональный медцентр для лечения COVID
15 МАЙ, 13:58 В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей В Липецкой области на НЛМК оборудован уникальный комплекс непрерывного литья стали за 12 млрд рублей
14 МАЙ, 17:41 В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
14 МАЙ, 15:01 Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14 МАЙ, 14:22 Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии
14 МАЙ, 13:21 В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам» В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»
13 МАЙ, 14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
13 МАЙ, 13:34 В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter