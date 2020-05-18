Россиянам рассказали, как можно избавиться от долгов

При наличии нескольких кредитов стоит систематизировать выплаты и воспользоваться всеми возможными услугами, которые предоставляют банки для облегчения кредитного бремени.

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина дала советы россиянам, как правильно избавиться от существующих долгов. Известно, что средний уровень закредитованности населения составляет порядка 47,1%, а спектр кредитов очень разнообразен. Иногда человек имеет по три-четыре кредитных обязательства, разобраться с оплатой которых достаточно сложно.