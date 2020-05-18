Россиянам рассказали, как можно избавиться от долгов
При наличии нескольких кредитов стоит систематизировать выплаты и воспользоваться всеми возможными услугами, которые предоставляют банки для облегчения кредитного бремени.
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина дала советы россиянам, как правильно избавиться от существующих долгов. Известно, что средний уровень закредитованности населения составляет порядка 47,1%, а спектр кредитов очень разнообразен. Иногда человек имеет по три-четыре кредитных обязательства, разобраться с оплатой которых достаточно сложно.
- Эксперт советует, при наличии нескольких кредитов выписать их, начиная с самого маленького, и сосредоточить усилия на его погашении. Постараться откладывать все имеющиеся свободные средства на погашения самого маленького займа, а уже после его погашения приступать к следующему кредиту.
- По ее словам, данная методика будет способствовать появлению мотивации для погашения займов, так как будет виден результат работы. Появится желание закрепить достигнутые показатели и продолжить движение к закрытию всех взятых на себя кредитных обязательств, пишет РИА Новости.
- Если же существует необходимость воспользоваться рефинансированием кредитов, то необходимо изучить весь спектр услуг, предоставляемых банками, и выбрать наиболее подходящие именно вам. Для этого заявки на рефинансирование следует направить в несколько кредитных организаций, после чего сравнить предлагаемые условия.
- Актуальной в данных условиях будет и возможность воспользоваться кредитными каникулами, которые могут быть предоставлены на 6 месяцев в случае снижения дохода более чем на 30%. Это поможет высвободить средства на погашение небольшого займа. Но, необходимо учитывать, что кредитные каникулы приведут к увеличению срока и количества выплат по кредиту, поэтому использовать данную меру следует с осторожностью.
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