Банк России сообщил о снижении сбережений россиян

В 2019 году количество сбережений россиян сократилось на 14%.

Согласно данным Банка России, в 2019 году на 14% сократились сбережения россиян. Так, если в 2018 году россияне отложили порядка 2,5 трлн рублей, но по итогам 2019 года данный показатель составил уже 2,1 трлн рублей. Эксперты полагают, что к концу текущего года россиянам удастся отложить порядка только 1,3–1,5 трлн рублей.

Изменилась также и структура накоплений. Если раньше россияне хранили деньги на счетах в банках и наличность примерно в равных пропорциях, то в 2019 году граждане России практически отказались от накопления наличных рублей. В текущем же году ситуация резко изменилась и специалисты Банка России фиксировали серьезный отток накопленных капиталов со счетов россиян, пишут Известия.