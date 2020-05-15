Столичные власти купили крупнейшего российского производителя масок

Москва стала владельцем ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ), о чем в разговоре с «Ведомостями» проинформировал заместитель мэра и экс-топ-менеджер компании Владимир Ефимов.

Миллионы масок

Сама сделка состоялась еще в марте, но стало о ней известно только сейчас. Известно, что КИТ является производителем примерно трети масок в России. Комментируя сделку, заммэра отметил, что она была заключена после того, как стало понятно, что Москве потребуется большой объем продукции.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса «Москва», — цитирует издание Ефимова.

Еще один представитель предприятия, его экс-совладелец Павел Спичаков, рассказал, что в период с января объем производства данных средств защиты выросло больше чем в два раза: в сутки выпускалось до миллиона масок. Более того, за год планируется в два раза увеличить выпуск, так как, согласно расчетам, ежедневно будет требоваться около четырех миллионов масок.

Ситуация в Москве

По последней информации, в целом по России официально зарегистрировано около 252 тысяч заболевания коронавирусом. 53 тысячи человек успешно выздоровели. Летальных случаев – порядка 2,3 тысяч.

Что касается Москвы, то за последние сутки, по информации заместителя мэра Ракова, выздоровело 1235 человека, в общей сложности – 24 562 человека. Известна статистика COVID-19 и по Подмосковью. Как информирует Telegram-канал оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области, поправился еще 481 человек, всего – 2468.

Одной из мер, предпринимаемых властями на соблюдение правил, является соблюдение масочного и перчаточного режима в общественном транспорте и магазинах. Согласно последним результатам, случаи нарушения единичны.

Кроме этого, как сообщалось ранее, с 12 мая в российской столице стартовал первый этап так называемого ослабления ранее введенных ограничений. Город постепенно возвращается к привычному образу жизни. В частности, возобновление работы запланировано на предприятиях промышленности и строительства.