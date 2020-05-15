В России предлагают ввести пособие на маски и перчатки

С предложением к правительству о введении нового пособия обратилась глава НРК (Национальный родительский комитет) Ирина Волынец. По ее словам, оно должно быть предназначено для покупок средств защиты на время пандемии.

Волынец напомнила, что в ряде российских регионов из-за распространения вируса COVID-19 сегодня вводится масочный и перчаточный режим. В связи с чем, как отмечает глава НРК, не у всех жителей России есть возможность полностью обеспечивать себя данными средствами защиты в полной мере.

Что касается размера пособия, то, как говорится в обращении, его нужно рассчитывать, учитывая среднюю цену в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день. Согласно инициативе, пособие нужно выплачивать каждый месяц до тех пор, пока не закончится пандемия.