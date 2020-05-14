Исследование: как COVID-19 повлиял на покупательский спрос

На фоне развития коронавирусной пандемии во многих странах мира, в том числе и в России, траектория развития потребительского рынка изменилась. Соответствующие данные содержатся в исследовании, авторами которого выступили аналитики Фонда Росконгресс.

В частности, как объясняют эксперты, изменился состав товарной группы — лидеров покупательского спроса (FMCG). Эпидемия COVID-19 послужила так называемым триггером для большинства сфер жизни потребителя и, следовательно, бизнеса. Те процессы, которые оказались запущены, оказали большое влияние на то, как сегодня развиваются рынки ритейла и FMCG не только в России, но и в мире.

Эксперты Nielsen изучили основные тенденции по продуктам, категориям и рынкам, используя данные, связанные с продажами и причинно-следственными связями. В результате было выделено несколько категорий товаров, которые на фоне коронавирусной пандемии и режима изоляции стали больше всего пользоваться спросом.

В исследовании подчеркивается, что весной этого года люди изменили свои покупательские привычки, начиная от причин, из-за которых они посещают магазины, и заканчивая собственно приобретаемыми товарами. Так, например, на передний план вышла потребность закупать товары впрок.

Что касается конкретных товаров, то на первом месте стали закупаться товары из категории средств личной гигиены (санитайзеры, маски для лица, туалетная бумага), на втором – продукты с долгим сроком хранения (крупы, мука, консервы). При этом в ряде стран рост определенной группы товаров достигал трехзначных темпов – подобная ситуация произошла в Великобритании, где на 746% вырос спрос на санитайзеры.

Аналитики Росконгресса делают следующий вывод: пандемия COVID-19 послужила тестом на прочность не только для производителей товаров, но и для поставщиков, суть которого сводится в необходимости производства нужных объемов товаров и проверка соответствующих цепочек поставок.