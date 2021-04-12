Закрыли «канал вывода денег из страны». Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами 416 1 Экономика

Российское правительство решило денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами после неудачных переговоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов на зарубежных счетах в марте 2020 года поручил президент Владимир Путин. Он же потребовал выйти из налоговых соглашений со странами, которые откажутся от российских предложений.