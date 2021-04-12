Закрыли «канал вывода денег из страны». Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами
12 Апреля 2021 416 1 Экономика
Российское правительство решило денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами после неудачных переговоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов на зарубежных счетах в марте 2020 года поручил президент Владимир Путин. Он же потребовал выйти из налоговых соглашений со странами, которые откажутся от российских предложений.
Россия с Нидерландами не договорилась
- Россия денонсирует соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, после чего документ отправился в Госдуму, где он примет статус закона.
- Соглашение между странами действовало с 1996 года. Но Нидерланды стали единственной страной, которая отказалась увеличивать налог на дивиденды для россиян. Российская сторона заняла жесткую позицию – премьер Мишустин в феврале пригрозил денонсацией, если Нидерланды не примут условия Москвы. Министр финансов Антон Силуанов пообещал не отступать в этом вопросе.
- По сообщениям Минфина, российские власти предложили Нидерландам те же условия, что и Кипру, Люксембургу и Мальте. Москва требовала повысить ставку налога на дивиденды с 5% до 15%, а Нидерланды настаивали на дополнительных льготах для крупного бизнеса (каких, источники не уточняли). Однако Москва отказалась сохранить отдельные «каналы для вывода денег из страны», писал VTimes.
- Денонсация означает, что российским компаниям, которые зарегистрированы в Нидерландах, придется платить налоги дважды – в России и в Нидерландах. Часть налогов можно будет зачесть в Нидерландах без соглашения, но вырастет нагрузка на роялти – с 0% до 20%, а налоги по займам вырастут до 20%. Компаниям придется платить 13% налога с дивидендов с голландских «дочек».
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- В Нидерландах зарегистрированы «Яндекс», X5 Retail Group, «Связной», материнская компания «Вымпелкома» VEON (оператор «Билайн»). В 2019 году российский бизнес выплатил в Нидерланды 339 млрд руб. дивидендов и процентов, приводил цифру Минфин.
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Вот они, "патриоты". Пусть и торгуют в Нидерландах, а в Россию перестанут всякую дрянь несъедобную завозить втридорога.