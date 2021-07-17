Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить 399 2 Экономика

Вывоз из России платины и редкоземельных металлов предложили упростить в Минпромторге. Чиновники хотят выдавать генеральные лицензии, разрешающие неограниченный экспорт сырья этой группы. Сейчас компании вынуждены получать лицензию под каждый конкретный контракт. В качестве обоснования Минпромторг ссылается на опыт неназванной компании, которая не смогла «оперативно реализовать иридий, рутений», из-за чего она «упустила выгоду», а бюджет недополучил 1,7 млрд руб. налога на прибыль.