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Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить

17 Июля 2021 399 2 Экономика
Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить

Вывоз из России платины и редкоземельных металлов предложили упростить в Минпромторге. Чиновники хотят выдавать генеральные лицензии, разрешающие неограниченный экспорт сырья этой группы. Сейчас компании вынуждены получать лицензию под каждый конкретный контракт. В качестве обоснования Минпромторг ссылается на опыт неназванной компании, которая не смогла «оперативно реализовать иридий, рутений», из-за чего она «упустила выгоду», а бюджет недополучил 1,7 млрд руб. налога на прибыль.

Платину разрешат вывозить в неограниченном количестве

  • Минпромторг выступил за упрощенный порядок вывоза из страны платины и редких металлов платиновой группы – родия, иридия, рутения и осмия. Чиновники министерства подготовили проект постановления правительства и вывесили его на портале правовой информации, пишет Finanz.
  • Они предлагают отказаться от разовых лицензий на экспорт, которые всегда привязываются к конкретному контракту и перейти на генеральные лицензии, которые позволят вывозить столько сырья, сколько компании нужно. Это необходимо «в целях сокращения сроков получения разрешительной документации», пишут чиновники. Текущий порядок вывоза редкоземельных металлов из России «зачастую не удовлетворяет зарубежных покупателей».
  • Минпромторг ссылается на некую неназванную компания, которая не смогла оперативно продать иридий и рутений, когда на него был высокий спрос, а мировые цены оказались на пике. Это «привело к упущенной выгоде» – только бюджет недополучил 1,7 млрд руб. налога на прибыль, подчеркивают чиновники. Между тем за весь 2020 год из России были вывезены металлы платиновой группы на 6,9 млрд долларов, а в этом году ожидается экспорт на уровне 7,1 млрд.

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  • Точно по такой же схеме в 2020 году Центробанк отказался от разовых лицензий на экспорт золота и разрешил выдавать генеральные лицензии. В итоге из страны было вывезено золота на 18,5 млрд долларов. Президент Владимир Путин в конце июня 2021 года довершил картины – разрешил экспортерам золота не возвращать валютную выручку в Россию. Также указ президента коснулся экспортеров зерна и ряда металлов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:27 1 0
Вера Борисовна Гордова:

Да, конечно, Путя разрешил? Да пусть его БОГ накажет или у него связи есть с Богом!!Вот и посмотрим .........

V
18:59 1 0
Valeriy Bondarik:

,,,..ЗДРАВСТВУЙте..,,, Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ (последние годы...), что в России, по её "законному" РАГРАБЛЕНИЮ, и...ЛОЖЬЮ - ТАМошнего народа "окормлению"... успешно ,,трудится,, ТАМошняя команда ПОЛИТ-- НАЁМНИКОВ = ПАРАЗИТов, под Полит--"КРЫШЕЮ" т.н. "ПРАВИТЕЛЬСТВА россии...Т.Е. - ВРЕДители !!! ...[а КТО ТАМОшний полит--"КОЗЫРНОЙ"...вот-то-то...] -> Да, НЫНЕшняя власть в россии ЭТО (БЕСспорно) - назначенная К О Л О Н И А Л Ь Н А Я администрация... ->>> в России Нужно Возвращать Власть Русским !!! - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 17-7-21.

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