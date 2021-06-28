Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ИЮН, 03:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 ИЮН, 03:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Путин разрешил не возвращать в Россию деньги от продажи золота, металлов и зерна

28 Июня 2021 740 5 Экономика

Президент Владимир Путин смягчил требования валютного контроля для экспортеров золота, металлов и зерна. С 1 июля 2021 года они могут не возвращать валютную выручку на счета в российских банках. В 2020 году правительство разрешило вывозить из России все добываемое золото. В итоге его экспорт вырос на 160%. В свою очередь продажа черных металлов составляет 10,5% от всех экспортных доходов России, а экспорт зерна достигает 8 млрд долларов в год.

Деньги можно будет оставлять на Западе

  • Президент Путин подписал закон, ослабляющий с 1 июля валютный контроль для ряда несырьевых и неэнергетических экспортеров. Внимание на закон, находящийся на портале правовой информации, обратило издание Finanz.
  • По закону экспортеры смогут не зачислять валютную выручку от экспорта на российские счета, если их товары относятся к отдельным группам из единой товарной номенклатуры Евразийского экономического союза. Например, к группе 7108, в которую входит золото монетарное, в слитках и порошке, в прутках и необработанной форме.
  • В 2020 году правительство начало выдавать добытчикам генеральные лицензии на экспорт золота, а Центробанк отказался от его скупки в резервы. В результате объемы экспорта золота увеличились на 160%, а в денежном выражении экспорт давал более 4 млрд долларов в квартал и к концу года достиг 18,5 млрд долларов. В физическом выражении было продано 320 тонн – больше, чем компании добыли (290 тонн), поскольку к распродаже подключились банки.
  • Экспорт металлов, по данным Федеральной таможенной службы, приносит России 10,5% от всех экспортных доходов. В денежном выражении это 35,5 млрд долларов в 2020 году. Под новый закон попадают медь, никель, алюминий, свинец, цинк и олово. Наконец, зерно принесло в 2020 году 8,21 млрд долларов. Кроме того оставлять валюту за границей можно будет за продажу меха, кожи, необработанной древесины, алмазов, драгоценных и полудрагоценных камней, руды и минерального сырья.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Таким образом, Путин освободил от валютного контроля российский экспорт на 160 млрд долларов. Но он по-прежнему будет строгим для нефти, газа, угля и нефтепродуктов. Эти товары приносят половину экспортной выручки. По мнению аналитиков, это может лишить рубль устойчивости в кризисных ситуациях, поскольку половина валютной выручки потенциально не будет возвращаться в страну.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
02:18 0 0
Владимир Михайлович Мамкин:

Все правильно,зачем стране деньги?у нищего населения заберем.

V
00:30 1 0
Valeriy Bondarik:

:-) Привет,ствую Вас :-) Вот ЭТО ДА...Гудят информ-ВОЗМУЩЁННЫЕ провода... Такими МЕТОДАМИ - бюджет рф - НЕ наполнят НИКОГДА... Россия БУДЕТ "кормёжечной" ЗОНАЮ - Навсегда ! * НЫНЕшняя власть-"МАСТЬ" в рф - это №1 Беда... - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 28-6-21.

Р
23:59, 28.06 2 0
раб:

мы хуже колонии...

В
23:30, 28.06 1 0
Владимир Иванов:

ДА Байден двойника ВВ додавил!Жаль,при жизни настоящий Путин этого не допустил.Вывод:мы колония Аглицкой короны.

М
22:00, 28.06 6 0
Мишутка:

Грабте ребята, я для этого здесь правлю столько лет для вас...

Статьи

Сотни тонн грязной нефти снова попали в нефтепроводы России

Сотни тонн грязной нефти снова попали в нефтепроводы России
События и факты 1

Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России

Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России
Экономика 1

Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти

Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти
Экономика 2

Хлеб может подорожать в России из-за нового ГОСТа

Хлеб может подорожать в России из-за нового ГОСТа
Экономика 1

Узнай, страна!

В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса

В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса

В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel

В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel

Новости дня

28 ИЮН, 21:24 Задержан топ-менеджер «Газпрома». Его подозревают в растрате на 1,5 млн рублей Задержан топ-менеджер «Газпрома». Его подозревают в растрате на 1,5 млн рублей
Захарова назвала чешских властей «вымогателями» из-за требований компенсации
Захарова назвала чешских властей «вымогателями» из-за требований компенсации
28 ИЮН, 18:00 Банк России допустил повышение ключевой ставки до 6,5% в июле Банк России допустил повышение ключевой ставки до 6,5% в июле
28 ИЮН, 15:31 Песков ответил на вопрос о компенсациях работникам из-за локдауна Песков ответил на вопрос о компенсациях работникам из-за локдауна
28 ИЮН, 13:50 Полицейские обокрали пенсионера на 724 тысячи рублей в Москве. Они ждали с ним скорую Полицейские обокрали пенсионера на 724 тысячи рублей в Москве. Они ждали с ним скорую
28 ИЮН, 13:40 В Кремле напомнили, что в России нет принудительной вакцинации для всех граждан В Кремле напомнили, что в России нет принудительной вакцинации для всех граждан
28 ИЮН, 11:57 В МИД РФ раскритиковали позицию США о России после саммита Путина и Байдена В МИД РФ раскритиковали позицию США о России после саммита Путина и Байдена
Мурашко признал, что среди вакцинированных есть заболевшие COVID-19
Мурашко признал, что среди вакцинированных есть заболевшие COVID-19
28 ИЮН, 11:42 Насаждают тоталитаризм и атакуют генетический код. Лавров выступил с обвинениями Запада Насаждают тоталитаризм и атакуют генетический код. Лавров выступил с обвинениями Запада

Узнай, страна!

28 ИЮН, 23:42 В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса
Сотни тонн грязной нефти снова попали в нефтепроводы России
Сотни тонн грязной нефти снова попали в нефтепроводы России
28 ИЮН, 23:04 В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel
28 ИЮН, 19:35 В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий
25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
25 ИЮН, 14:46 В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха
25 ИЮН, 13:58 В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников
СМИ: первый российский авиаперевозчик перестал летать над Белоруссией
СМИ: первый российский авиаперевозчик перестал летать над Белоруссией
25 ИЮН, 10:50 В Московской области запустили производство булок для гамбургеров В Московской области запустили производство булок для гамбургеров
24 ИЮН, 23:36 В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников
24 ИЮН, 21:06 В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов
24 ИЮН, 20:24 В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter