Путин разрешил не возвращать в Россию деньги от продажи золота, металлов и зерна 740 5 Экономика

Президент Владимир Путин смягчил требования валютного контроля для экспортеров золота, металлов и зерна. С 1 июля 2021 года они могут не возвращать валютную выручку на счета в российских банках. В 2020 году правительство разрешило вывозить из России все добываемое золото. В итоге его экспорт вырос на 160%. В свою очередь продажа черных металлов составляет 10,5% от всех экспортных доходов России, а экспорт зерна достигает 8 млрд долларов в год.