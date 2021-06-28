Путин разрешил не возвращать в Россию деньги от продажи золота, металлов и зерна
28 Июня 2021 740 5 Экономика
Президент Владимир Путин смягчил требования валютного контроля для экспортеров золота, металлов и зерна. С 1 июля 2021 года они могут не возвращать валютную выручку на счета в российских банках. В 2020 году правительство разрешило вывозить из России все добываемое золото. В итоге его экспорт вырос на 160%. В свою очередь продажа черных металлов составляет 10,5% от всех экспортных доходов России, а экспорт зерна достигает 8 млрд долларов в год.
Деньги можно будет оставлять на Западе
- Президент Путин подписал закон, ослабляющий с 1 июля валютный контроль для ряда несырьевых и неэнергетических экспортеров. Внимание на закон, находящийся на портале правовой информации, обратило издание Finanz.
- По закону экспортеры смогут не зачислять валютную выручку от экспорта на российские счета, если их товары относятся к отдельным группам из единой товарной номенклатуры Евразийского экономического союза. Например, к группе 7108, в которую входит золото монетарное, в слитках и порошке, в прутках и необработанной форме.
- В 2020 году правительство начало выдавать добытчикам генеральные лицензии на экспорт золота, а Центробанк отказался от его скупки в резервы. В результате объемы экспорта золота увеличились на 160%, а в денежном выражении экспорт давал более 4 млрд долларов в квартал и к концу года достиг 18,5 млрд долларов. В физическом выражении было продано 320 тонн – больше, чем компании добыли (290 тонн), поскольку к распродаже подключились банки.
- Экспорт металлов, по данным Федеральной таможенной службы, приносит России 10,5% от всех экспортных доходов. В денежном выражении это 35,5 млрд долларов в 2020 году. Под новый закон попадают медь, никель, алюминий, свинец, цинк и олово. Наконец, зерно принесло в 2020 году 8,21 млрд долларов. Кроме того оставлять валюту за границей можно будет за продажу меха, кожи, необработанной древесины, алмазов, драгоценных и полудрагоценных камней, руды и минерального сырья.
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- Таким образом, Путин освободил от валютного контроля российский экспорт на 160 млрд долларов. Но он по-прежнему будет строгим для нефти, газа, угля и нефтепродуктов. Эти товары приносят половину экспортной выручки. По мнению аналитиков, это может лишить рубль устойчивости в кризисных ситуациях, поскольку половина валютной выручки потенциально не будет возвращаться в страну.
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Все правильно,зачем стране деньги?у нищего населения заберем.
:-) Привет,ствую Вас :-) Вот ЭТО ДА...Гудят информ-ВОЗМУЩЁННЫЕ провода... Такими МЕТОДАМИ - бюджет рф - НЕ наполнят НИКОГДА... Россия БУДЕТ "кормёжечной" ЗОНАЮ - Навсегда ! * НЫНЕшняя власть-"МАСТЬ" в рф - это №1 Беда... - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 28-6-21.
мы хуже колонии...
ДА Байден двойника ВВ додавил!Жаль,при жизни настоящий Путин этого не допустил.Вывод:мы колония Аглицкой короны.
Грабте ребята, я для этого здесь правлю столько лет для вас...