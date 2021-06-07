«Выводить нечего». Из-за санкций США Россия не может запустить спутники 301 1 Экономика

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признался – Россия не может запустить некоторые спутники из-за технологических санкций США. Ограничения ударили по поставкам микросхем, которые необходимых для сборки спутников. Они теперь лежат на предприятиях без дела. По словам Рогозина, у страны «более чем достаточно» ракет, а выводить на орбиту с их помощью нечего. Более того, США новыми санкциями могут лишить Россию выгодных контрактов в космической отрасли.