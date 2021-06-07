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«Выводить нечего». Из-за санкций США Россия не может запустить спутники

7 Июня 2021 301 1 Экономика
«Выводить нечего». Из-за санкций США Россия не может запустить спутники

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признался – Россия не может запустить некоторые спутники из-за технологических санкций США. Ограничения ударили по поставкам микросхем, которые необходимых для сборки спутников. Они теперь лежат на предприятиях без дела. По словам Рогозина, у страны «более чем достаточно» ракет, а выводить на орбиту с их помощью нечего. Более того, США новыми санкциями могут лишить Россию выгодных контрактов в космической отрасли.

 

Санкции добивают российский космос

  • Россия не может запустить часть спутников на орбиту из-за санкций США. «У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего», – цитирует ТАСС выступление Дмитрия Рогозина в Госдуме. По его словам, на предприятиях лежат спутники, которым не хватает одной микросхемы – ее поставки в Россию запретили США.
  • Именно из-за американских санкций Россия вынуждена выйти из проекта Международной космической станции. «Все в руках американских партнеров», – признал Рогозин. Если они не снимут санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш, Россия выйдет из МКС. «Это будет их зона ответственности», – предупредил глава «Роскосмоса».
  • После этого Рогозин обрушился на США: «Либо мы работаем вместе, и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем». Во втором случае Рогозин пообещал развернуть некие «национальные системы», но не объяснил как это возможно без микросхем и недоступных комплектующих. Более того, он назвал «глупыми» заявления о том, что санкции помогают развивать экономику России.

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  • Рогозин напомнил – он лично как спецпредставитель Путина по космическому международному сотрудничеству находится под санкциями. Он также видит, что следующим шагом США наложат санкции на запуск российских ракет. Это может произойти уже в 2021 году. Тогда Россия лишится контракта на выведение второго поколения группировки OneWeb. «Нам запретят это делать», – предупредил Рогозин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
17:20 0 0
И.И..:

микросхемы и элементную базу в РФ поставляет китай и даже в США. рогозин звездит... выходом из МКС служат трещины и дырки в сегментах российского модуля, а так же полностью изношенное старинное оборудование. причина-российские корабли из за устаревшей системы стыковки, не обладавшей точностью,мягкостью в т.ч. из за аварий, а так же неимоверным количеством стыковок- раздолбили свои стыковочные узлы и нанесли неустранимые повреждения конструкциям собственных модулей. в сша учли опыт РФ, разработали и внедрили новые стандарты и узлы для мягкой стыковки со своими модулями. в РФ сделали то же самое, но уже позже, когда ремонту уже не подлежит, а утечек мама не горюй. даже на российские модули, новые стыковочные адаптеры США для российских кораблей, устанавливали американцы. правда изготовлены они были в РФ, не иначе как чтобы не было обвинений в чем либо.

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