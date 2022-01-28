Турция купила у России рекордный объем газа 135 1 Экономика

В 2020 году Турция на несколько месяцев прекращала закупки газа у России и останавливала ключевые газопроводы «на профилактику». Однако в 2021-м страна резко увеличила отбор газа и поставила исторический рекорд – по газопроводу «Голубой поток» Россия экспортировала 15,98 млрд кубометров, или четверть всего газа, который потребила Турция за год.