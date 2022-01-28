Турция купила у России рекордный объем газа
28 Января 2022 135 1 Экономика
В 2020 году Турция на несколько месяцев прекращала закупки газа у России и останавливала ключевые газопроводы «на профилактику». Однако в 2021-м страна резко увеличила отбор газа и поставила исторический рекорд – по газопроводу «Голубой поток» Россия экспортировала 15,98 млрд кубометров, или четверть всего газа, который потребила Турция за год.
Турецкий рекорд «Газпрома»
- «Газпром» поставил 15,98 млрд кубометров газа по «Голубому потоку» в Турцию. «Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году», – цитирует ТАСС официальное сообщение «Газпром экспорта». Турция нарастила импорт в связи с ростом потребления газа до 61 млрд кубометров.
- Таким образом, по «Голубому потоку» пришла четверть всего потребленного Турцией газа. Всего же в 2021 году «Газпром» поставил в Турцию около 27 млрд кубометров газа, обеспечив почти половину потребления в стране. За год Турция, которая еще года назад отказывалась от российского топлива, нарастила импорт больше, чем другие страны – на 63%.
- Общий экспорт в дальнее зарубежье «Газпрома» составил 185,1 млрд кубометров газа – на 5,8 млрд кубометров больше, чем в 2020 году. Однако это худший результат за многие годы, поскольку 2020-й был провальным по поставкам из-за пандемии (в 2019-м экспорт составлял 199,2 млрд кубометров). В Европу «Газпром» направил 146 млрд кубометров, не востребовав 40% мощностей для транспортировки газа.
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- С начала 2022 года поставки «Газпрома» в Европу упали на 41% в связи с позицией по «Северному потоку-2». В результате импорт СПГ из США превзошел импорт из России почти в шесть раз. В Вашингтоне и Брюсселе заговорили о санкциях против России за возможное вторжение на Украину и США начали искать альтернативных поставщиков газа для ЕС. На этом фоне Россия решила сокращать не только поставки газа, но и нефти.
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