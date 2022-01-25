«США пообещали не оставить Европу в беде»: Российскому газу для ЕС ищут замену 722 1 Экономика

США собираются заменить российский газ для Евросоюза в случае конфликта на Украине и санкций против России. Для этого администрация президента Джо Байдена ведет переговоры с Катаром, Норвегией и производителями сжиженного природного газа в США. Сейчас Вашингтон и его союзники пытаются определить, какие объемы нужны ЕС до конца зимы и на весну.