«США пообещали не оставить Европу в беде»: Российскому газу для ЕС ищут замену
25 Января 2022 722 1 Экономика
США собираются заменить российский газ для Евросоюза в случае конфликта на Украине и санкций против России. Для этого администрация президента Джо Байдена ведет переговоры с Катаром, Норвегией и производителями сжиженного природного газа в США. Сейчас Вашингтон и его союзники пытаются определить, какие объемы нужны ЕС до конца зимы и на весну.
Российский газ для Европы готовятся заменить
- США занялись активным поиском альтернативных поставщиков газа в Евросоюз на случай введения санкций против России. По данным Bloomberg, администрация президента Джо Байдена ведет переговоры с Катаром, который считается крупнейшим производителем СПГ в мире. В ближайшее время эмир Катара Ахмад бин Али Аль Тани может прилететь в США, чтобы обсудить этот вопрос с Байденом.
- Как сообщает CNN, чиновники администрации Байдена обратились и к Норвегии – второму после «Газпрома» поставщику газа в ЕС. По словам источников канала, поиск альтернативных поставок газа ведется в глобальном масштабе. Предметно изучаются объемы, которые потребуются до конца зимы и на ближайшую весну. Все переговоры с мировыми поставщиками находятся на «довольно продвинутой стадии».
- Госдепартамент, в свою очередь, работает с американскими производителями сжиженного газа, сообщает Reuters. «США пообещали не оставить Европу в беде, если возникнет дефицит энергоносителей из-за конфликта или санкций», – сказал источник в Госдепе. В целом США удалось убедить ЕС, что санкции против России не скажутся негативно на его экономике.
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- По данным Минэнерго США, Россия обеспечивает около 40% потребления газа в ЕС. Однако 72% всего добываемого в РФ газа идет в ЕС, что говорит о большей зависимости России от экспорта газа, чем ЕС – от его импорта из России. «Газпром» ограничивает поставки газа с августа 2021 года, продавливая скорый запуск «Северного потока-2». С начала января 2022 года поставки рухнули на 41%, но эта стратегия не приносит результата – в Германии допустили, что могут не сертифицировать газопровод.
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