Россия сокращает поставки нефти и газа в Европу 253 1 Экономика

В то время как США и Евросоюз все чаще говорят о необходимости отказаться от российских углеводородов, Россия сама начала сокращать поставки нефти и газа в Европу. Если упавший экспорт газа уже привел к энергетическому кризису, то в феврале европейских потребителей ждет резкий рост нефтяных цен – Россия на 14% сократит экспорт нефти.