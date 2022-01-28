Россия сокращает поставки нефти и газа в Европу
28 Января 2022 253 1 Экономика
В то время как США и Евросоюз все чаще говорят о необходимости отказаться от российских углеводородов, Россия сама начала сокращать поставки нефти и газа в Европу. Если упавший экспорт газа уже привел к энергетическому кризису, то в феврале европейских потребителей ждет резкий рост нефтяных цен – Россия на 14% сократит экспорт нефти.
Меньше газа и нефти для ЕС
- В феврале «Транснефть» отправит из своих портов в Европу 6,5 млн тонн нефти, или на 14% меньше, чем в январе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на график отгрузок. Сокращение поставок в общей сложности на 1 млн тонн произойдет, несмотря на рост добычи на 100 тыс. баррелей в день.
- Больше всего поставки снизятся из порта Усть-Луга – на 21% (до 1,9 млн тонн). Из Приморска поставки упадут на 19% (до 3 млн тонн). Главным образом Россия уменьшит экспорт в Западную Европу. Сильнее всего на себе это ощутят Германия, Нидерланды, Финляндия и Прибалтика. А вот в Южную Европу экспорт вырастет на 13% (до 1,6 млн тонн), но это не компенсирует общего сокращения.
- Результатом действий России будет рост цены на марку Urals и усугубление дефицита нефти на рынке Европы. Российский сорт нефти уже сейчас торгуется с премией к Brent в 1,2 доллара за баррель. Согласно данным агентства Argus, Urals стоит 91,25 доллара на северо-западе Европы и 92,38 доллара в Средиземноморье. Это рекордные значения с октября 2014 года.
- С августа 2021 года, когда суд в Дюссельдорфе, руководствуясь антимонопольным законодательством ЕС, отказал «Газпрому» в праве использовать 100% мощностей газопровода «Северный поток-2», Россия ограничила поставки газа в Европу. Газовая блокада усилилась в январе 2022 года – за первую половину месяца экспорт обрушился на 41% по сравнению с январем 2021-го (до 5,4 млрд кубометров).
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- Европа компенсирует дефицит российского газа СПГ из США, поставки которого выросли до 2-летнего максимума (300 млн кубометров в сутки), превысив экспорт «Газпрома» почти в шесть раз. При этом, по данным Минэнерго США, на Европу приходится 72% экспорта российского газа и 48% – российской нефти. Поставки углеводородов могут восстановиться после нормализации отношений России и Запада, считают аналитики.
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завалим ЕС и США высокотехнологичной продукцией из РФ! нет поставкам сырья!