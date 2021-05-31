«Заберем, что они получили». Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 млрд рублей 1334 4 Экономика

За счет роста цен на внутреннем рынке металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он считает, что компании должны вернуть деньги в бюджет в виде налога. Точно так же три года назад чиновник предлагал забрать у металлургических компаний и производителей удобрений сверхдоходы на 500 млрд руб. Но компании договорились с властями, что будут вкладывать эти деньги в развитие.