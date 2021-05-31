«Заберем, что они получили». Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 млрд рублей
31 Мая 2021 1334 4 Экономика
За счет роста цен на внутреннем рынке металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он считает, что компании должны вернуть деньги в бюджет в виде налога. Точно так же три года назад чиновник предлагал забрать у металлургических компаний и производителей удобрений сверхдоходы на 500 млрд руб. Но компании договорились с властями, что будут вкладывать эти деньги в развитие.
Белоусов против металлургов
- В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией, российские металлургические компании «в разы» увеличили доходы, повышая цены, в том числе и на внутреннем рынке. «Мы посчитали, что металлурги нас – извините за это слово – нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», – цитирует РБК первого вице-премьера Андрея Белоусова.
- Чиновник предлагает вернуть деньги в бюджет в виде налогов. По словам Белоусова, он говорил представителям металлургической отрасли: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (деньги) – такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд руб.)». При этом Белоусов ссылается на послание президента Владимира Путина федеральному собранию – в нем глава государства обозначил этот момент.
- Белоусов ранее запомнился планом изъятия у металлургов и производителей удобрения «сверхприбыли» на 500 млрд руб. Компании отбились от этой идеи, предложив вкладывать средства в развитие. Теперь Белоусов недоволен тем, что сверхдоходы не идут на капитальные вложения. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», – заявил Белоусов.
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- Правда, он признает, что проблема заключается в механизме изъятия сверхдоходов. Правительство может ввести высокие экспортные пошлины, но не хочет «помогать конкурентам». «Поэтому, я думаю, что экспортные пошлины – это крайний случай», – сказал Белоусов. Вместо этого металлурги могут столкнуться с повышением НДПИ. В 2020 году правительство уже увеличило налог в 3,5 раза для черных и цветных металлов, а также удобрений.
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Белоусова в президенты
Пока я верю Белоусову.
сначала надо действовать - а потом говорить..
Каждый должен продавать СВОЙ товар как можно ДОРОЖЕ !!! .