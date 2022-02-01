«Самолеты не взлетят»: Россия готовится к отключению госкомпаний от иностранного ПО 166 3 Экономика

Угрозы США лишить Россию иностранной микроэлектроники и программного обеспечения обеспокоили российское правительство. Кабинет министров начал работать над сценариями, в которых госкомпании останутся без зарубежной техники и софта. Первым готовность к масштабным технологическим санкциям проверил «Сбербанк». Однако критическая зависимость сохраняется у всех крупнейших компаний России – от РЖД до «Аэрофлота» и «Транснефти». Без иностранных IT-технологий и ПО российские самолеты сегодня буквально не взлетят, а нефть не поступит на экспорт.