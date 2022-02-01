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«Самолеты не взлетят»: Россия готовится к отключению госкомпаний от иностранного ПО

1 Февраля 2022 166 3 Экономика
«Самолеты не взлетят»: Россия готовится к отключению госкомпаний от иностранного ПО

Угрозы США лишить Россию иностранной микроэлектроники и программного обеспечения обеспокоили российское правительство. Кабинет министров начал работать над сценариями, в которых госкомпании останутся без зарубежной техники и софта. Первым готовность к масштабным технологическим санкциям проверил «Сбербанк». Однако критическая зависимость сохраняется у всех крупнейших компаний России – от РЖД до «Аэрофлота» и «Транснефти». Без иностранных IT-технологий и ПО российские самолеты сегодня буквально не взлетят, а нефть не поступит на экспорт.

«Очень серьезная зависимость»

  • Правительство Михаила Мишустина всерьез восприняло угрозы США о технологических санкциях против России, которые запретят поставку в страну микросхем, чипов и программного обеспечения. Как пишет «Коммерсант», кабинет министров уже начал разрабатывать сценарии на случай прекращения импорта.
  • «Сбербанк» первой из крупных компаний провел технологические учения, во время которых смоделировал ситуацию отключения банка от поддержки зарубежной электроники и ПО. Рассматривалось прекращение поддержки со стороны Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. После этого банк решил закупить дополнительно серверов и систем хранения данных, пока это не запрещено санкциями.
  • До этого Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) отмечал провал плана правительства по переходу на отечественное ПО. Вместо достижения доли в 50-70%, которая была в плане, госсектор на конец 2021 года заменил иностранное ПО в среднем в 30-35% случаев. Среди отстающих – ВТБ, «Российские железные дороги» и «Аэрофлот», у которых доля отечественного ПО не превысила 10%.
  • «Очень серьезная зависимость», – отмечал глава ЦКИТ Илья Массух. «Самолеты стоят на нашем аэродроме, но без SAP, Oracle и других они не взлетят», – пояснял эксперт. То же самое касается прокачки нефти – у «Транснефти», которая является монопольным оператором российских нефтепроводов, критическая зависимость от иностранного ПО.
  • Компании не спешили переходить на отечественный софт, ожидая, что приход президента Дональда Трампа позволит России и США отказаться от риторики санкций и угроз. Но этого не произошло. Новая администрация Джо Байдена, столкнувшись с падением рейтингов и невозможностью принять инфраструктурный план, разыгрывает историю готовящегося «вторжения» России на Украину и снова грозит технологическими санкциями.

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  • Президент Владимир Путин предупреждал руководителей госкомпаний, что они лично будут нести ответственность, если провалят план по переходу на отечественное ПО. «Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном), может быть просто закрыто, и все они будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», – отметил Путин в ноябре 2021 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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П
14:02 0 0
Павел:

случиться может все что угодно, так что обязательно нужно заранее провести учения в критических условиях. все конечно сложно учесть, но к этому надо стремиться.

И
13:53 0 0
И.И..:

на ровном месте и из ничего, РФ оказалась в худшем положении до того, что произошло, выпросив звездюлей со всего мира.теперь затылок чешется...

И
13:51 0 0
И.И..:

руководство РФ своими действиями , угрозами и блефом дала повод ввести санкции за то, чего оно сделать в принципе не могло из за своей слабости и пропаганды могущества. пенять нужно не на США...

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