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Рубль рухнет в понедельник. Спрос на доллары побил рекорд

8 Ноября 2020 492 0 Экономика
Рубль рухнет в понедельник. Спрос на доллары побил рекорд

Под самое закрытие валютных торгов в пятницу на Московской бирже резко выросло число заявок на покупку валюты. Если в обычные дни оно не превышает 3 тыс., то перед самыми выходными подскочило до 5,2 тыс. Подобный наплыв желающих обменять рубли на доллары наблюдался только после «черного вторника» 18 декабря 2014 года. Тогда было зафиксировано 6 тыс. заявок на приобретение долларов. Спрос на доллары подстегнуло укрепление рубля на 4,2% за неделю и выборы президента в США.

Россияне избавляются от рублей

  • Вечером в пятницу на Московской бирже резко увеличилось число заявок на покупку долларов. По данным терминала Quik, оно выросло с 3 до 5,2 тыс., приблизившись к рекорду 2014 года в 6 тыс., который был вызван девальвацией в «черный вторник».
  • До этого число заявок росло 17 марта, когда началась первая волна девальвации рубля, а также в начале июня в связи с укрепление рубля ниже 70 за доллар. После этого максимум регистрировалось 4 тыс. заявок в день, а в большинстве случаев – 3 тыс.
  • Спрос на доллары подстегнул сам рубль – с 3 по 5 ноября он укрепился к доллару на 3,4 руб., или на 4,2%, что стало рекордом недельного роста с января 2016 года. В итоге рубль пришел к отметке 77 за доллар, а к концу недели снова покатился вниз – упал до 77,41. Любопытно, что в это же время российские банки отметили повышенный спрос на доллары в своих обменных пунктах.
  • Поскольку рубль обесценился к доллару на 25% с начала года, что обеспечило ему место среди худших валют развивающихся рынков, а состояние российской экономики продолжает стремительно ухудшаться, россияне не верят в его дальнейшее укрепление и предпочитают спасать сбережения в долларах.
  • Российская валюта после победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США будет постоянно находиться под угрозой новых санкций. Аналитики отмечают, что даже новый пакет фискальных стимулов в США, которые повысят интерес инвесторов к развивающимся рынкам и снизят стоимость доллара, не сильно отразятся на рубле – в лучшем случае он укрепится до 70-74 за доллар. Но в случае санкций упадет до 83-86 за доллар. К отметке в 100 за доллар рубль может подтолкнуть сочетание санкций США и падения нефтяных цен до 20-25 долларов за баррель.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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