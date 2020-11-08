Рубль рухнет в понедельник. Спрос на доллары побил рекорд 492 0 Экономика

Под самое закрытие валютных торгов в пятницу на Московской бирже резко выросло число заявок на покупку валюты. Если в обычные дни оно не превышает 3 тыс., то перед самыми выходными подскочило до 5,2 тыс. Подобный наплыв желающих обменять рубли на доллары наблюдался только после «черного вторника» 18 декабря 2014 года. Тогда было зафиксировано 6 тыс. заявок на приобретение долларов. Спрос на доллары подстегнуло укрепление рубля на 4,2% за неделю и выборы президента в США.