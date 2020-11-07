Россияне скупают доллары на фоне девальвации и выборов в США 232 0 Экономика

Российские граждане побежали спасать свои накопления после девальвации рубля до 80 за доллар и 93 за евро, а также в преддверии президентских выборов в США. По данным аналитиков банка «Русский стандарт», в конце октября спрос на твердую валюту подскочил на 35%, а на евро – на 11%. Средняя сумма покупки валюты достигла рекорда за полгода – 84742 руб. Важно, что до падения рубля и приближения выборов россияне чаще продавали валюту, чем покупали.