Капитал страны
ENGLISH
07 НОЯ, 19:56 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Россияне скупают доллары на фоне девальвации и выборов в США
7 Ноября 2020 232 0 Экономика
Российские граждане побежали спасать свои накопления после девальвации рубля до 80 за доллар и 93 за евро, а также в преддверии президентских выборов в США. По данным аналитиков банка «Русский стандарт», в конце октября спрос на твердую валюту подскочил на 35%, а на евро – на 11%. Средняя сумма покупки валюты достигла рекорда за полгода – 84742 руб. Важно, что до падения рубля и приближения выборов россияне чаще продавали валюту, чем покупали.
Спасение для россиян в валюте
- В конце октября спрос на валюту в российских банках подскочил по сравнению с началом месяца на 35% в отношении доллара и на 11% в отношении к евро. Об этом говорится в исследовании аналитиков банка «Русский стандарт», передает ТАСС.
- Росту спроса сопутствовала девальвация рубля – доллар поднялся до 80 руб., а евро – почти до 94. Больше всего валютообменных операций россияне совершили с 26 по 30 октября. Именно в этот период покупки валюты в российских банках утроились.
- Выросла и сумма одной операции с долларами и евро – до 84742 руб. Это на 7% больше, чем в сентябре и на 61%, чем в январе 2020 года. Но рекорд принадлежит все же апрелю – тогда средняя сумма покупки валюты достигла абсолютного рекорда – 97047 руб. При этом россияне больше интересовались долларами. Евро было продано на 55% меньше, чем американской валюты.
- Аналитики отмечают, что еще в начале октября россияне больше продавали валюту, чем покупали. Все изменили приближающиеся выборы в США. По мнению аналитиков, в ноябре рубль продолжит трясти. При победе кандидата от демократической партии Джо Байдена остаются риски новых санкций (на самом деле – нет, прочесть об этом можно здесь). Поэтому диапазон по курсу валют может быть широким: от 75 до 85 руб. за доллар и от 88 до 98 руб. за евро.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
06 НОЯ, 13:59 ТОП-10 достижений недели: как в РФ покоряли Арктику и получали рекордные результаты в море и небе?
06 НОЯ, 12:38 Завершен первый этап морских исследований проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию
06 НОЯ, 11:34 Модернизированный бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями выполнил первый полет в Татарстане
05 НОЯ, 17:05 Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге
03 НОЯ, 16:00 В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе
03 НОЯ, 10:14 Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
Написать комментарий