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«Америка отреклась от Трампа». Байден победил
7 Ноября 2020 300 2 Политика
Дональд Трамп потерпел поражение на президентских выборах в США. Соперник действующего президента, кандидат от демократической партии Джо Байден после решающего подсчета голосов получил 284 голоса выборщиков при необходимых для победы 270-ти. СМИ самой разной направленности одновременно сообщили об избрании новым президентом Байдена. Соперница Трампа на предыдущих выборах Хиллари Клинтон написала, что Америка от него отреклась. Сам же Трамп заявил, что не успокоится, пока американский народ не получит честного подсчета голосов. Секретная служба готовится выпроводить его из Белого дома, если он откажется покинуть его добровольно.
Америке больше не нужен Трамп
- Кандидат от демократической партии Джо Байден одержал уверенную победу над пытавшимся переизбраться Дональдом Трампом. После подсчета голосов в решающем штате Пенсильвания, который дает кандидату 20 голосов выборщиков, Байден получил более 80% голосов, поданных по почте. По итогам обработки 99% бюллетеней, у Байдена 49,68% голосов против 49,17% у Трампа.
- Также подсчет все еще ведется в Неваде, где обработано 87% голосов, в Джорджии (99%) и Северной Каролине (99%). Но они уже не смогут обеспечить Трампу победу – в сумме они дадут 37 голосов выборщиков. Тогда у действующего президента будет 251 голос против 284-х у Байдена.
- Понимая, что расклад сложился не в пользу Трампа, издания разной политической направленности объявили об избрании Байдена новым президентом США. В частности, об этом сообщили The Wall Street Journal, Associated Press, Fox News, CNN, NBC.
- Однако Трамп не согласен с итогом выборов. Он собирается оспаривать результаты во всех штатах, где он лидировал, но после подсчетов голосов по почте стал уступать Байдену. По словам главы юридического управления кампании Трампа Мэтта Моргана, в Пенсильвании было много нарушений. Сотрудники избиркома перекрыли доступ наблюдателей к местам подсчета голосов. То же самое происходило в Неваде и Джорджии.
- Морган утверждает: «Когда все результаты будут окончательными, президент Трамп добьется переизбрания». Если же это не поможет, Трамп намерен идти в Верховный суд с целью аннулировать голоса, поданные по почте и поступившие после закрытия избирательных участков. В частности, такие голоса засчитывались в Пенсильвании, где в итоге победил Байден.
- Источник CNN в Белом доме рассказал о предательстве части команды Трампа – они бегут от него, как крысы с тонущего корабля, поскольку считают его поражение решенным делом. Они утверждают, что Трамп не собирается признавать поражения и будет настаивать на пересчете голосов. «Все кончено», – заявил один из предателей Трампа, благоразумно не назвав своего имени. По его же словам, рядом с Трампом остаются те, кто говорит то, что он хочет слышать.
- Трамп просто не верит в результаты, сказал Fox один из его советников. Он месяцами утверждал, что демократы украдут у него выборы и вот теперь все это происходит в действительности – Байден через «манипуляции» с почтовым голосованием «украл» у него победу.
- Тем временем Секретная служба, охраняющая Белый дом, заявила о готовности выпроводить Трампа из Овального кабинета, если он, проиграв выборы, откажется по истечению срока покидать резиденцию президента. «Они будут относиться к нему, как к любому старику, который бродит по территории Белого дома», – заявил источник.
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Вот у Трампа подход!!))) Заранее объявил на всю Страну,что он ПОБЕДИЛ!! А сам приготовился,что если не победит,то считать всё провокацией!)))....Короче я всем обещаю,что на следующих выходных полечу в космос!! Если мне это не удастся,во всём винить Зюганова,Жириновского и моего кота Васю!! ))))))
Ну вот...а я то думал,что такое возможно только в Белоруссии!! Ну и край в нашей Раше,где "несменный" (как нижнее бельё) сидит наш "Вождь Всех Народов" Владимир "Солнцеликий"!! )))))