«Америка отреклась от Трампа». Байден победил 300 2 Политика

Дональд Трамп потерпел поражение на президентских выборах в США. Соперник действующего президента, кандидат от демократической партии Джо Байден после решающего подсчета голосов получил 284 голоса выборщиков при необходимых для победы 270-ти. СМИ самой разной направленности одновременно сообщили об избрании новым президентом Байдена. Соперница Трампа на предыдущих выборах Хиллари Клинтон написала, что Америка от него отреклась. Сам же Трамп заявил, что не успокоится, пока американский народ не получит честного подсчета голосов. Секретная служба готовится выпроводить его из Белого дома, если он откажется покинуть его добровольно.