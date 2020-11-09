Россиян призвали массово увольнять «ради будущего» страны 33 0 Экономика

Российская экономика может расти только при одном условии – если компании начнут массово сокращать сотрудников и увеличивать производительность труда. К такому выводу пришел созданный экс-министром экономики Алексеем Кудриным Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Эксперты Центра считают, что штаты большинства российских компаний искусственно раздуты, поскольку действует политическая установка – не допускать высокого уровня безработицы. Это делает невозможным повышение производительности труда на 4-4,5% в год и, как следствие, роста ВВП на 3-3,5%.