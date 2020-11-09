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Россиян призвали массово увольнять «ради будущего» страны

9 Ноября 2020 33 0 Экономика
Россиян призвали массово увольнять «ради будущего» страны

Российская экономика может расти только при одном условии – если компании начнут массово сокращать сотрудников и увеличивать производительность труда. К такому выводу пришел созданный экс-министром экономики Алексеем Кудриным Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Эксперты Центра считают, что штаты большинства российских компаний искусственно раздуты, поскольку действует политическая установка – не допускать высокого уровня безработицы. Это делает невозможным повышение производительности труда на 4-4,5% в год и, как следствие, роста ВВП на 3-3,5%.

Урок парадоксального мышления: массовые увольнения приведут к росту экономики

  • Российское правительство на словах декларирует стремление добиться роста экономики на 3-3,5% ВВП в год. В обозримом будущем даже в самых оптимистичных прогнозах такой рост не проглядывается. В Центре макроэкономического анализа нашли причину этого – она кроется в низкой производительности труда россиян.
  • Чтобы расти на 3-3,5% ВВП в год нужно не реформировать судебную систему, защитить права собственности, побороть коррупцию и создать привлекательные условия для инвестиций, а всего лишь добиться роста производительности труда на 4,-4,5%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Центр. Тогда, согласно экспертам, в коррумпированной среде и плохом инвестиционном климате вдруг удастся выйти на желаемые темпы роста.
  • Из-за раздутых штатов большинства предприятий, которые выполняют социальную функцию – обеспечивают занятость населения, повысить производительность труда невозможно. Следовательно, делают умозаключение эксперты, нужно провести массовые увольнения, чтобы добиться роста показателя «ради будущего страны».
  • Подобный анализ поражает своей поверхностью: в силу коррумпированного режима и силового произвола в Россию никто не хочет вкладывать капиталы и создавать рабочие места. Это означает, что людям в большинстве случае просто некуда идти, кроме как на госпредприятия, которые, в свою очередь, за низкую заработную плату обеспечивают занятость в политических целях – чтобы не было массового протеста, который приведет к смене режима и выходу из сложившегося замкнутого круга.
  • Однако эксперты считают по-другому: если снять ограничение на увольнения, то можно будет добиться целей развития российской экономики, повысив производительность труда. Государства в этом случае должно взять на себя функцию переобучения кадров, предоставить им финансовую подушку и обеспечить переезд к новому месту работы. Все это потребует колоссальных средств. Между тем, президент Владимир Путин отказался помогать россиянам даже в условиях пандемии и самоизоляции, остановив национальную экономику.
  • В результате, если идеи Центра будут подхвачены федеральной властью, то россияне получат следующее: массовые увольнения, производительность труда на том же уровне, падение экономики, обрушение доходов и резкое ухудшение качества жизни. Отставание российской экономики в 2-2,5 раза от развитых стран и в 1,5 раза от развивающихся можно преодолеть только одним способом – кардинальной сменой политики и реформой всей государственной системы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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