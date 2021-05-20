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Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Пока только в Москве

20 Мая 2021 178 2 Политика
Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Пока только в Москве

Материальную ответственность за то, что человек не следит за своим здоровьем, предложила ввести заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Еще одна идея, затрагивающая биополитику и базовые права человека, прозвучала после заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что вакцинацию в России необходимо сделать обязательной.

Власть заговорила о штрафах за нездоровье

  • По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, россиян надо штрафовать за то, что они не следят за своим здоровьем. «Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», – цитирует чиновницу «Интерфакс».
  • Чиновница считает, что штрафы обезопасят добросовестных граждан от заболеваний. Над этим, по ее мнению, надо работать. Необходимо наложить определенные обязательства на граждан за свое здоровье.
  • Буквально вчера, 19 мая, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «в государственных интересах» вакцинация должна «носить и общеобязательный характер». Он отметил, что есть ценности отдельной жизни, а есть – защиты всего населения. И предложил юристам и врачам разобраться с «соразмерностью ценностей».
  • Заявления звучат на фоне небольших расходов на здравоохранение в России. Они находятся на уровне 3,6% консолидированного бюджета (федеральный бюджет и бюджеты регионов). Федеральный бюджет потратит на здравоохранение в текущем году 1,2 трлн руб., тогда как на оборону – 3,2 трлн руб. При этом по темпам вакцинации Россия отстает от всех развитых стран, имея всего 14 уколов на 100 человек к началу мая.

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  • Вместе с тем в 2020 году естественная убыль населения в России достигла 688,7 тыс. человек. Численность постоянного населения страны упала до 146,24 млн – минимума после присоединения Крыма с его 2 млн населения. В первом квартале 2021 года в стране умерло 583,7 тыс. человек – это на 123,7 тыс., или 26,9% больше, чем за тот же период годом ранее. Ожидаемая продолжительность жизни до пандемии была ниже, чем в Палестине – 72,9 года против 74,1.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Я
14:44 0 0
Якупова Лариса камильевна:

Штрафовать не надо

Я
14:43 0 0
Якупова Лариса Камильевна:

Это неправильно. Штрафовать это неправильно

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