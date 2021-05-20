Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Пока только в Москве 178 2 Политика

Материальную ответственность за то, что человек не следит за своим здоровьем, предложила ввести заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Еще одна идея, затрагивающая биополитику и базовые права человека, прозвучала после заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что вакцинацию в России необходимо сделать обязательной.