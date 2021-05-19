«В интересах государства». Медведев предложил заставить россиян вакцинироваться 520 3 Политика

Российские власти заговорили об обязательной вакцинации россиян на фоне провала прививочной кампании. Заместитель Владимира Путина в Совете безопасности Дмитрий Медведев заявил, что иногда «в государственных интересах» решения о вакцинации «могут носить и общеобязательный характер». По статистике, в России сделано всего 14 уколов на 100 человек, тогда как в США – 75 уколов, в Германии – 39, в Турции – 29. Согласно опросам, порядка 62% россияне не хотят делать прививку.