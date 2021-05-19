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«В интересах государства». Медведев предложил заставить россиян вакцинироваться

19 Мая 2021 520 3 Политика

Российские власти заговорили об обязательной вакцинации россиян на фоне провала прививочной кампании. Заместитель Владимира Путина в Совете безопасности Дмитрий Медведев заявил, что иногда «в государственных интересах» решения о вакцинации «могут носить и общеобязательный характер». По статистике, в России сделано всего 14 уколов на 100 человек, тогда как в США – 75 уколов, в Германии – 39, в Турции – 29. Согласно опросам, порядка 62% россияне не хотят делать прививку.

Вакцинация может стать обязательной

  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что кампания вакцинации, которая сейчас проходит в России в добровольном порядке, может обрести принудительный характер. По словам Медведева, прививка предполагает согласие человека. «Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – цитирует Медведева РИА Новости.
  • Чиновник пояснил, что это вопрос «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой – защиты всего населения. Юристам и врачам, занимающимся вакцинацией, Медведев предложил ответить на вопрос о соразмерности.
  • Россия уступает большинству стран мира по темпам вакцинации. В начале мая The New York Times подсчитала, что в России сделано всего 14 уколов на 100 человек, тогда как в США –75, в Германии – 39, во Франции – 35. Даже Турция (29) и Бразилия (22) обошли Россию.
  • Согласно опросу «Левада-центра», которого российские власти считают иностранным агентом, 62% россиян не хотят вакцинироваться. Число людей, отказывающихся от прививки, выросло с августа на 8%, а с декабря – на 4%. В то же время число готовых вакцинироваться упало с 38% до 26% с декабря по апрель.

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  • Отказываются вакцинироваться в основном: молодежь, необразованные люди и те, кто разделяют конспирологические теории, в частности считают коронавирус биологическим оружием либо скептики, которые не доверяют официальной статистике. Так же в эту группу входят люди, которые не доверяют российской власти и с подозрениями относятся к ее действиям, говорит социолог Денис Волков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:23 0 0
Вася:

Пусть сами себе они клизму 100 литровую из этой вакцины сделают!!

В
17:04 3 0
Вера:

Вот и проявили свою диктаторскую сущность,либерал Медведев.Вперёд,под конвоем, загоняйте людей в противоковидный рай.

В
16:04 10 0
Владимир:

А сам-то Дима поставил укольчик? Чет я такой инфы не читал. ВВП - тот вроде укололся ( хотя, кто его знает, сказать всё можно) . Ну, так, моё мнение - кто хочет- пусть колется. Я - нет! Мне 65+, за всю жизнь даже ни разу , ни гриппом, ни одной простудной болячкой не болел, чего и вам желаю. У кого хороший иммунитет - тому на... уй ваши прививки от вашей короны! Всем, всего доброго, и не болеть!

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