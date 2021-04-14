«Несмотря на кризис» Россия потратит еще 22 трлн рублей на вооружение 68 0 Экономика

Российские власти сохранят финансирование программы перевооружения армии до 2035 года, «несмотря на все особенности экономической ситуации в стране». Об этом «Российской газете» заявил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. По его словам, в течение десяти лет на вооружение будет потрачено «не ниже 21-22 трлн рублей».