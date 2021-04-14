«Несмотря на кризис» Россия потратит еще 22 трлн рублей на вооружение
14 Апреля 2021 68 0 Экономика
Российские власти сохранят финансирование программы перевооружения армии до 2035 года, «несмотря на все особенности экономической ситуации в стране». Об этом «Российской газете» заявил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. По его словам, в течение десяти лет на вооружение будет потрачено «не ниже 21-22 трлн рублей».
Каждый десятый рубль бюджета пойдет на вооружение
- Российские власти сделали бессрочной масштабную программу перевооружения армии. Начав ее в 2007 году, правительство намерено продлить программу до 2035 года, заявил «Российской газете» первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. За все время действия программы на оружие Россия уже потратила 22 трлн руб. По словам Ельчанинова, продление обойдется россиянам «не ниже 21-22 трлн рублей». Таким образом, каждый десятый рубль из бюджета будет изыматься в пользу производства оружия.
- Это будет происходить, «несмотря на все особенности экономической ситуации в стране», подчеркнул Ельчанинов. Целью заявленного перевооружения будет «дальнейшее обеспечение вооруженных сил современными образцами вооружения и техники». Военные хотят, чтобы российское оружие «соответствовало зарубежным аналогам или превосходило их». Однако Ельчанинов заметил, что соответствие западным образцам будет возможно только «с учетом экономических и технологических возможностей государства».
- На закупку оружия из бюджета России сегодня тратят 2,2 трлн руб. при том, что оборонный бюджет составляет 3,2 трлн. Для сравнения: на образование бюджет тратит всего 1,1 трлн руб., а на здравоохранение – 1,2 трлн руб. На поддержку семей с детьми уходит 991 млрд руб., а на охрану окружающей среды – 331 млрд руб. Это дает четкое представление о приоритетах власти.
- Россия тратит большие средства на разработку межконтинентальных баллистических ракет – в частности «Сармат» и прочие виды оружия, которые президент Владимир Путин представил в 2017 году. Миллиарды уходят на комплекс «Авангард», ядерную подлодку-торпеду «Посейдон», гиперзвуковую ракету «Кинжал».
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- При этом доля современных образцов вооружения в российской армии превысила 70%, а в ядерных силах – 86%, заявил президент Путин в декабре 2020 года. «Армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», – объявил Путин.
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