Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 АПР, 10:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 АПР, 10:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Несмотря на кризис» Россия потратит еще 22 трлн рублей на вооружение

14 Апреля 2021 68 0 Экономика
«Несмотря на кризис» Россия потратит еще 22 трлн рублей на вооружение

Российские власти сохранят финансирование программы перевооружения армии до 2035 года, «несмотря на все особенности экономической ситуации в стране». Об этом «Российской газете» заявил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. По его словам, в течение десяти лет на вооружение будет потрачено «не ниже 21-22 трлн рублей».

Каждый десятый рубль бюджета пойдет на вооружение

  • Российские власти сделали бессрочной масштабную программу перевооружения армии. Начав ее в 2007 году, правительство намерено продлить программу до 2035 года, заявил «Российской газете» первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов. За все время действия программы на оружие Россия уже потратила 22 трлн руб. По словам Ельчанинова, продление обойдется россиянам «не ниже 21-22 трлн рублей». Таким образом, каждый десятый рубль из бюджета будет изыматься в пользу производства оружия.
  • Это будет происходить, «несмотря на все особенности экономической ситуации в стране», подчеркнул Ельчанинов. Целью заявленного перевооружения будет «дальнейшее обеспечение вооруженных сил современными образцами вооружения и техники». Военные хотят, чтобы российское оружие «соответствовало зарубежным аналогам или превосходило их». Однако Ельчанинов заметил, что соответствие западным образцам будет возможно только «с учетом экономических и технологических возможностей государства».
  • На закупку оружия из бюджета России сегодня тратят 2,2 трлн руб. при том, что оборонный бюджет составляет 3,2 трлн. Для сравнения: на образование бюджет тратит всего 1,1 трлн руб., а на здравоохранение – 1,2 трлн руб. На поддержку семей с детьми уходит 991 млрд руб., а на охрану окружающей среды – 331 млрд руб. Это дает четкое представление о приоритетах власти.
  • Россия тратит большие средства на разработку межконтинентальных баллистических ракет – в частности «Сармат» и прочие виды оружия, которые президент Владимир Путин представил в 2017 году. Миллиарды уходят на комплекс «Авангард», ядерную подлодку-торпеду «Посейдон», гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • При этом доля современных образцов вооружения в российской армии превысила 70%, а в ядерных силах – 86%, заявил президент Путин в декабре 2020 года. «Армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», – объявил Путин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Колокол пробил по Набиуллиной». ЦБ обнаружил «катастрофический» рост цен

«Колокол пробил по Набиуллиной». ЦБ обнаружил «катастрофический» рост цен
Экономика 2

Кремль готов к отключению Visa и Mastercard в России. Система «Мир» станет глобальной

Кремль готов к отключению Visa и Mastercard в России. Система «Мир» станет глобальной
Экономика 2

Кремль рассказал о «бункере» правительства и подготовке «тайного» плана

Кремль рассказал о «бункере» правительства и подготовке «тайного» плана
Политика 1

Путин повысил зарплаты космонавтов на 451 доллар

Путин повысил зарплаты космонавтов на 451 доллар
Экономика 1

Узнай, страна!

В Республике Алтай поддерживают предпринимателей

В Республике Алтай поддерживают предпринимателей

Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области

Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области

Новости дня

13 АПР, 20:43 СМИ: российские власти могут повысить налоги СМИ: российские власти могут повысить налоги
Кремль: Россию могут отключить от Visa и MasterCard
Кремль: Россию могут отключить от Visa и MasterCard
13 АПР, 18:08 Шойгу: США и НАТО стягивают войска к границам России Шойгу: США и НАТО стягивают войска к границам России
13 АПР, 16:55 Банк России сообщил об уменьшении внешнего долга страны Банк России сообщил об уменьшении внешнего долга страны
13 АПР, 14:42 В ФРГ заявили, что работа СП-2 будет зависеть от поведения РФ В ФРГ заявили, что работа СП-2 будет зависеть от поведения РФ
13 АПР, 12:32 Лавров: Россия хочет отказаться от платежных систем Запада Лавров: Россия хочет отказаться от платежных систем Запада
13 АПР, 12:20 В РФ диагностировали менее 8,2 тыс. новых случаев COVID-19 В РФ диагностировали менее 8,2 тыс. новых случаев COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13 АПР, 11:30 СМИ: США оценивают влияние новых санкций против РФ на Донбасс СМИ: США оценивают влияние новых санкций против РФ на Донбасс

Узнай, страна!

13 АПР, 21:28 В Республике Алтай поддерживают предпринимателей В Республике Алтай поддерживают предпринимателей
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 АПР, 19:56 Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области
12 АПР, 21:24 Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии
12 АПР, 19:47 Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования
12 АПР, 15:48 ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»
10 АПР, 09:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
09 АПР, 14:16 В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам
09 АПР, 13:12 Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске
09 АПР, 11:53 Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций Кубанские чаеводы получат более 7 млн рублей на развитие чайных плантаций
08 АПР, 21:06 Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке Горно-обогатительный комбинат построят для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter