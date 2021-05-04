Смертность в России вышла на уровень голода 1947 года и распада СССР
4 Мая 2021 394 2 Политика
Население России в марте 2021 года продолжило сокращаться. По данным Росстата, в первый месяц весны умерли 191 320 человек, что на 18 648 человек больше, чем в феврале. Год к году уровень смертности вырос на 25,3%. Это ниже, чем в январе, когда годовой темп достигал 33%, или в декабре, когда он поднимался до пика – 63%. Однако, несмотря на преодоление пика, с начала этого года цифры близки к показателю 1947 года, когда в стране разразился голод и число умерших выросло на 37,2%.
Смертность как во времена голода
- В марте смертность в России резко ускорилась на 10,7% по сравнению с февралем. Показатель оказался выше, чем в апреле прошлого года, на 25,3%. В реальном выражении Россия потеряла 191 320 человек, что на 18 648 смертей больше, чем в феврале, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
- Годовой темп смертности снова пошел в рост после снижения в феврале. В декабре показатель достигал пиковых 63%, затем в январе упал до 33%, а в феврале – до 20,6%. Но в марте опять повысился до 25,3%.
- Итоги первого квартала (с января по март) демонстрируют ту же динамику: население России сократилось на 583,7 тыс. человек, что на 123,7 тыс. больше, чем за тот же период 2020 года. Или на 26,9%.
- Еще в прошлом году издание «Открытые медиа» заметило, что двухзначные темпы роста смертности в России встречаются крайне редко. Так, например, они наблюдались в 1947 году, когда смертность вследствие голода ускорилась до 37,2% по отношению к 1946 году. Тогда ситуация была крайне тяжелой: друг на друга наложились засуха, окончание поставок продовольствия по ленд-лизу и создание резервов на случай новой войны.
- Кроме 1947 года двузначные показатели смертности были в 1993 году, когда Россия ощутила все негативные последствия распада СССР. Гиперинфляция и развал экономики привели к увеличению смертности на 17,8%. Однако в 2020-21 годах в России нет ни голода, ни развала экономики, а высокая инфляция все еще не стала гиперинфляцией.
- Позитивным моментом в статистике стала остановка падения рождаемости – в первом квартале этого года она снизилась всего на 0,4% по отношению к тому же периоду 2020 года. В России родилось 336,9 тыс. детей. При этом в марте показатель вырос на 15,5%, до 128,2 тыс.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Между тем смертность пока превышает рождаемость в 1,7 раза, что ведет к естественной убыли населения, которое сократилось по итогам первых трех месяцев 2021 года еще на 246,8 тыс. человек. В прошлом году Россия потеряла 688,7 тыс. человек. Численность постоянного населения оказалась минимальной с 2014 года –146,24 млн.
Написать комментарий
Однако в 2020-21 годах в России нет ни голода, ни развала экономики, а высокая инфляция все еще не стала гиперинфляцией. Так ли ? Автор шутит?
это исчезающая страна, хочется это кому то или нет, а за сверхдержавностью и манией величия скрывается бедность и нищета. по смертности росстат обязан делать расшифровки-столько от старости, столько от болезней, от несчастных случаев и прочее. но сама тенденция понятна и вряд ли остановима. полеты в геополитику, бесконечные международные скандалы, вмешательство в чужие дела и все это в ущерб своей стране, экономики и населению-до хорошего не доведут и кончится тем же что и с СССР.