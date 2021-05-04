Смертность в России вышла на уровень голода 1947 года и распада СССР 394 2 Политика

Население России в марте 2021 года продолжило сокращаться. По данным Росстата, в первый месяц весны умерли 191 320 человек, что на 18 648 человек больше, чем в феврале. Год к году уровень смертности вырос на 25,3%. Это ниже, чем в январе, когда годовой темп достигал 33%, или в декабре, когда он поднимался до пика – 63%. Однако, несмотря на преодоление пика, с начала этого года цифры близки к показателю 1947 года, когда в стране разразился голод и число умерших выросло на 37,2%.