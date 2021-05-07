Путин недоволен вакцинацией. Россия выглядит хуже большинства стран мира 1105 6 Политика

Президент Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации начали снижаться в некоторых регионах. Чтобы это предотвратить, глава государства потребовал быстрее развернуть мобильные прививочные центры в дачных поселках и садоводческих товариществах. Также Путин призвал не расслабляться чиновников. Россия, по данным The New York Times, сильно отстает от мира: на 100 человек в стране сделано всего 14 уколов, тогда как в США – 75, в Германии – 39, в Турции – 29 и даже в Панаме – 17.