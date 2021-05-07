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Путин недоволен вакцинацией. Россия выглядит хуже большинства стран мира

7 Мая 2021 1105 6 Политика
Путин недоволен вакцинацией. Россия выглядит хуже большинства стран мира

Президент Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации начали снижаться в некоторых регионах. Чтобы это предотвратить, глава государства потребовал быстрее развернуть мобильные прививочные центры в дачных поселках и садоводческих товариществах. Также Путин призвал не расслабляться чиновников. Россия, по данным The New York Times, сильно отстает от мира: на 100 человек в стране сделано всего 14 уколов, тогда как в США – 75, в Германии – 39, в Турции – 29 и даже в Панаме – 17.

Путин проигрывает кампанию вакцинации

  • Путин провел видеоконференцию с вице-премьером Татьяной Голиковой 6 мая. Как сообщает сайт Кремля, президент заявил, что у него есть информация о снижении темпов тестирования и вакцинации, особенно в некоторых регионах. В связи с этим Путин потребовал «как можно быстрее» развернуть мобильные прививочные центры в дачных поселках и садоводческих товариществах.
  • Путин указал правительтсву и региональным чиновникам, что объемы вакцинации «не должны снижаться нигде». По его словам, длинные выходные – не повод расслабляться «для управленческих региональных команд».
  • Беспокойство Путина объяснимо: Россия проигрывают прививочную кампанию большинству стран мира. Страна, которая заявила, что первой изобрела вакцину, имеет, по данным The New York Times, всего 14 уколов на 100 человек, тогда как в США – 75, в Германии – 39, во Франции – 35, в Турции – 29, в Бразилии –22, в Панаме – 17. Хуже только в Болгарии – 13, Индии – 12, Казахстане – 11, Непале – 7,3 и Белоруссии – 3,5.

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  • Путин в очередной раз разрекламировал российские вакцины. По его словам, они самые надежные и безопасные, так как основаны на технологиях, «которые применялись как раз десятилетиями». Российские вакцины «надежны, как автомат Калашникова», сравнил Путин, сославшись при этом на «одного из европейских специалистов». В то же время признанная лучшей в мире американская вакцина Moderna, по мнению Путина, проявит свой эффект только через 10 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Ю
17:59 6 0
Юрий:

Делать удивлённое лицо, глядя на происходящее в сегодняшней России, зная, что всё это происходит непосредственно под твоим руководством, это просто верх лицемерия и отсутствие совести.

П
13:30 12 0
Прохожий:

При советской власти вакцину делали,чтоб помогала,а сейчас чтоб бабло распилить.Конечно есть шанс,что она нормальная,но будем посмотреть.

В
11:49 5 11
Вячеслав :

Сергей Петрович Капица предупреждал Путина о том, что с таким образованием Россия превращается в страну дураков. Но его никто не слушал. Предполагалось, что тупыми легче управлять. Время показывает, что такой подход оказался стратегической ошибкой! Недостаток знаний компенсировали недоверчивость, неофобия, агрессия. Никогда в СССР население не подвергало сомнению необходимость прививок. Так, сороковые годы от дифтерии погибал каждый 7 учащийся школы, а уже к семидесятым о дифтерии начали забывать. Понимание того, как работает прививка, как устроен иммунитет и доверие медицине - следствие качественного образования у населения. Если бы люди были достаточно образованы, то услышав истории о чипировании, стерилизации, экспериментах и прочем, что связано с вакцинацией - они вызывали бы психиатра к таким рассказчикам. Ну а теперь ничего не поделать. Лишь бы мух есть не начали и волчьих ягод - и то хорошо! Заранее отвечу на все вопросы хейтеров: я - врач, я привит, мои дети, друзья и родственники, кого смог убедить - тоже. Смысла спорить не вижу. Только время и Дарвин нас рассудят.

В
10:31 17 0
Вася:

Подлый лицемер!! "проявит свой эффект через 10 лет"... А Спутник ?! Сам вколоть боится, видимо обычной глюкозой прививку сделал (если вообще делал этот болтун) , смотрел как на крыс подопытных пока населению её делали. Бил себя пяткой в грудь "Мы первые!" и раздавал миллионы доз другим странам, пока наш народ сидел без вакцины!! А сейчас, когда она народу на фиг не нужна, а её наштамповали миллионами, девать её стало некуда! Пусть все их себе и Думе сделает!!

П
10:25 0 15
Павел:

Старая русская поговорка: Что имеет, не колем, Заболевши плачем!

И
10:05 10 0
И.И..:

эту заразу пусть колет себе кто хочет. как бы получше выглядеть?

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