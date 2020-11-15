Россия продала рекордный объем золота. Он равняется 10% золотого запаса 323 0 Экономика

Падение доходов от нефти и газа весной этого года вынудило российские власти прекратить закупать золото в резервы и разрешить золотодобытчикам экспортировать драгоценный металл в неограниченных количествах. Стратегия властей заключалась в том, чтобы за счет выручки от продажи золота за рубеж покрыть выпадающие нефтегазовые доходы. Отчасти это получилось – государство зарабатывает от 1,5 до 2 млрд долларов в месяц на экспорте золота. Но Россия платит за это высокую цену: с апреля по сентябрь банки и добытчики вывезли за границу почти все добытое золото, объем которого равняется 10% золотого запаса страны.