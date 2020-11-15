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Россия продала рекордный объем золота. Он равняется 10% золотого запаса

15 Ноября 2020 323 0 Экономика
Россия продала рекордный объем золота. Он равняется 10% золотого запаса

Падение доходов от нефти и газа весной этого года вынудило российские власти прекратить закупать золото в резервы и разрешить золотодобытчикам экспортировать драгоценный металл в неограниченных количествах. Стратегия властей заключалась в том, чтобы за счет выручки от продажи золота за рубеж покрыть выпадающие нефтегазовые доходы. Отчасти это получилось – государство зарабатывает от 1,5 до 2 млрд долларов в месяц на экспорте золота. Но Россия платит за это высокую цену: с апреля по сентябрь банки и добытчики вывезли за границу почти все добытое золото, объем которого равняется 10% золотого запаса страны.

С нефти и газа переключились на золото

  • Последние данные Федеральной таможенной службы, которые приводит «Интерфакс», свидетельствуют о резком увеличении экспорта золота из России. Впервые Центробанк разрешил экспортировать драгметалл в апреле и начал выдавать генеральные лицензии на экспорт всем желающим. Тогда банки и золотодобытчики вывезли из страны 42,6 тонны слитков.
  • Затем размеры экспорта снизились и в летние месяцы падали до 20-30 тонн. Однако в сентябре, согласно статистике ФТС, они снова выросли и побили апрельский рекорд – экспорт составил 54,9 тонны слитков. Итого с апреля по сентябрь включительно Россия продала 220,5 тонны, получив за них 12,5 млрд долларов.
  • Изначальный план властей состоял в том, чтобы покрыть часть выпадающих нефтегазовых доходов за счет золота. В результате сложилась следующая картина: в квартал золото приносило в среднем 6,25 млрд. Для сравнения: продажи газа не превышают 4,5 млрд. То есть золото стало важнее газа для торгового баланса и казны.
  • К распродажам подключился даже Центробанк, в третьем квартале продавший впервые с 2007 года 1,2 тонны из золотовалютных резервов. Об этом говорилось в статистике Международного валютного фонда и Всемирного совета по золоту, которые следят за золотыми резервами России.
  • Если учесть, что суммарный объем экспорта за 6 месяцев равняется 220,5 тонны, а на начало года золота в резервах России было 2270,55 тонны, то можно заключить – Россия продала объем золота, равный 10% золотого резерва. Правда, это были слитки не самого ЦБ, а государственных и коммерческих банков и золотодобывающих компаний, которые получили лицензию на экспорт.
  • Основным пунктом вывоза золота для России остается Великобритания – 98% слитков были самолетами доставлены в Лондон. Никакой конспирологии за этим не стоит: в Лондоне располагается крупнейшая биржа драгоценных металлов. Куда любопытнее, что 0,8 тонны были направлены в Казахстан, который сам экспортирует слитки. Это может быть связано с тем, что через соседнюю страну проводятся серые внешнеторговые операции.
  • В целом золото начинает играть все более важную роль в экспорте России и оттесняет газ на второй план. Это еще одна проблема «Газпрома», у которого и без этого хватает трудностей – 2020 год станет худшим для компании за всю историю.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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