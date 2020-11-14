Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 НОЯ, 14:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 НОЯ, 14:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Газпром» премировал руководство на миллиард при убытках в 600 млрд рублей

14 Ноября 2020 241 1 Экономика
«Газпром» премировал руководство на миллиард при убытках в 600 млрд рублей

Отчеты российской газовой монополии в 2020 году стали напоминать хронику падений и неудач. Очередной бухгалтерский документ, который компания публикует для инвесторов по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), содержит в себе две интересных цифры. Во-первых, за девять месяцев общий убыток монополии достиг астрономических 592 млрд руб. Во-вторых, за те же девять месяцев 14 членов правления холдинга выплатили себе 1,4 млрд руб., из которых половину – в качестве премий. Стоит напомнить, что премия используется в качестве поощрения за особые достижения. Но при всем уважении в отчетности компании нельзя найти ни одного пункта, который можно было хотя бы с натяжкой назвать «достижением».

Премии за убытки

  • Краткие итоги деятельности «национального достояния» выглядит следующим образом: чистый убыток по итогам 9 месяцев – 592 млрд руб. При этом убыток от продаж – 180,62 млрд руб. Выручка упала до 2,74 трлн руб., что на 21% меньше, чем в прошлом году.
  • Если взять карту экспортных рынков монополии и помечать красным те страны, где спрос на газ обрушился, то вся карта будет пунцово-красного цвета. Западная Европа сократила потребление российского газа на 13%, или до 94,3 млрд кубометров. В Центральной Европе спрос упал на 11,5%, или до 29,336 млрд кубометров.
  • Турция – один из трех крупнейших рынков для России – сократила закупки на 25%, до 8,85 млрд кубометров. Китай за 9 месяцев отобрал лишь половину объема от оговоренного в контракте – 2,5 млрд кубометров из 5 млрд.
  • В монополии серьезно ожидали, что суровая зима повысит спрос на российский газ. Но сентябрь показал, что холода могут обойти Европу стороной и прошлогодняя климатическая ситуация повторится снова. Так, например, в сентябре закупки Германии были на 25% ниже, чем год назад, во Франции – на 27% ниже, в Словакии – на 14%. Радовали Турция, Италия и Польша. Но даже им приходилось продавать газ по цене 120-130 долларов за тысячу кубометров. Это на 20-30 долларов больше его себестоимости.
  • Однако все это не стало преградой для поощрения заслуг руководства концерна – за девять месяцев 14 членов правления монополии получили в общей сумме 1,4 млрд руб. Таким образом, оплата их труда выросла на треть по сравнению с более успешным 2019 годом. Чистых премий они выплатили себе на 766,4 млн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
10:37 0 0
Владимир :

При таких убытках- премия могла быть Горраздоо больше- !

Статьи

Турция не выдержала. Поставки российского газа резко выросли

Турция не выдержала. Поставки российского газа резко выросли
Экономика 1

Деньги ФНБ под угрозой ареста. Минфин собирается их спасать в золоте и юанях

Деньги ФНБ под угрозой ареста. Минфин собирается их спасать в золоте и юанях
Экономика

Путин выдал 1 млрд долларов на помощь Сирии

Путин выдал 1 млрд долларов на помощь Сирии
Экономика 1

Слухи об отставке главы «Газпрома» привели к подорожанию монополии

Слухи об отставке главы «Газпрома» привели к подорожанию монополии
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?

ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?

На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН

На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН

Новости дня

12:19 За сутки в России выявлено 22702 случая инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 22702 случая инфицирования коронавирусом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:43 Россия возобновляет полеты с еще двумя странами Россия возобновляет полеты с еще двумя странами
11:16 Россиянам рекомендуют молчать из-за коронавируса Россиянам рекомендуют молчать из-за коронавируса
13 НОЯ, 18:43 Цифровой отрасли будет оказана новая помощь Цифровой отрасли будет оказана новая помощь
13 НОЯ, 17:44 Газпром рассказал о работе по завершению "Северного потока - 2" Газпром рассказал о работе по завершению "Северного потока - 2"
13 НОЯ, 16:56 Мурашко: задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы Мурашко: задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 НОЯ, 16:21 В Германии сочли неоправданными ответные санкции России по делу Навального В Германии сочли неоправданными ответные санкции России по делу Навального

Узнай, страна!

13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей? ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
12 НОЯ, 18:33 Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
12 НОЯ, 18:10 Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
12 НОЯ, 17:36 Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
12 НОЯ, 16:15 Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики
11 НОЯ, 20:13 Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ
11 НОЯ, 12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter