«Газпром» премировал руководство на миллиард при убытках в 600 млрд рублей 241 1 Экономика

Отчеты российской газовой монополии в 2020 году стали напоминать хронику падений и неудач. Очередной бухгалтерский документ, который компания публикует для инвесторов по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), содержит в себе две интересных цифры. Во-первых, за девять месяцев общий убыток монополии достиг астрономических 592 млрд руб. Во-вторых, за те же девять месяцев 14 членов правления холдинга выплатили себе 1,4 млрд руб., из которых половину – в качестве премий. Стоит напомнить, что премия используется в качестве поощрения за особые достижения. Но при всем уважении в отчетности компании нельзя найти ни одного пункта, который можно было хотя бы с натяжкой назвать «достижением».