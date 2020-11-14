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«Газпром» премировал руководство на миллиард при убытках в 600 млрд рублей
14 Ноября 2020 241 1 Экономика
Отчеты российской газовой монополии в 2020 году стали напоминать хронику падений и неудач. Очередной бухгалтерский документ, который компания публикует для инвесторов по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), содержит в себе две интересных цифры. Во-первых, за девять месяцев общий убыток монополии достиг астрономических 592 млрд руб. Во-вторых, за те же девять месяцев 14 членов правления холдинга выплатили себе 1,4 млрд руб., из которых половину – в качестве премий. Стоит напомнить, что премия используется в качестве поощрения за особые достижения. Но при всем уважении в отчетности компании нельзя найти ни одного пункта, который можно было хотя бы с натяжкой назвать «достижением».
Премии за убытки
- Краткие итоги деятельности «национального достояния» выглядит следующим образом: чистый убыток по итогам 9 месяцев – 592 млрд руб. При этом убыток от продаж – 180,62 млрд руб. Выручка упала до 2,74 трлн руб., что на 21% меньше, чем в прошлом году.
- Если взять карту экспортных рынков монополии и помечать красным те страны, где спрос на газ обрушился, то вся карта будет пунцово-красного цвета. Западная Европа сократила потребление российского газа на 13%, или до 94,3 млрд кубометров. В Центральной Европе спрос упал на 11,5%, или до 29,336 млрд кубометров.
- Турция – один из трех крупнейших рынков для России – сократила закупки на 25%, до 8,85 млрд кубометров. Китай за 9 месяцев отобрал лишь половину объема от оговоренного в контракте – 2,5 млрд кубометров из 5 млрд.
- В монополии серьезно ожидали, что суровая зима повысит спрос на российский газ. Но сентябрь показал, что холода могут обойти Европу стороной и прошлогодняя климатическая ситуация повторится снова. Так, например, в сентябре закупки Германии были на 25% ниже, чем год назад, во Франции – на 27% ниже, в Словакии – на 14%. Радовали Турция, Италия и Польша. Но даже им приходилось продавать газ по цене 120-130 долларов за тысячу кубометров. Это на 20-30 долларов больше его себестоимости.
- Однако все это не стало преградой для поощрения заслуг руководства концерна – за девять месяцев 14 членов правления монополии получили в общей сумме 1,4 млрд руб. Таким образом, оплата их труда выросла на треть по сравнению с более успешным 2019 годом. Чистых премий они выплатили себе на 766,4 млн руб.
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При таких убытках- премия могла быть Горраздоо больше- !