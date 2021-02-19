"Расписание" жизненных кризисов: можно ли подготовиться к ним?

Не раз и не два в нашей жизни стабильные периоды сменяются болезненными, тревожными, изменяющими наши представления о себе и мире. Чтобы понимать своё состояние в эти периоды и, по возможности, подготовиться к ним, следует разобраться, какие же кризисы подстерегают в жизни большинство людей.

«Любой кризис – это новые возможности».

Уинстон Черчилль

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ КРИЗИСОВ:

В переводе с латыни crisis – переломный момент. Кризисы лишают нас базового

ощущения безопасности, но важно помнить, кто кризис – естественный, конечный и не

обязательно негативный период. Наша психика стремится к экономии энергии, а потому,

чтобы мы смогли освоить новое, измениться, должна вызреть и проявиться острая

необходимость этого. Кризис – это время развития и роста. Он даёт нам возможность,

лишившись привычных иллюзий, выработать новые модели поведения, открыть в себе

новые качества, поставить новые цели. А потому нужно не избегать кризисов всеми

силами, не пытаться игнорировать их, а переживать, осознавая и принимая новые

жизненные факты. Лишь через кризисы человек может вырасти как личность,

профессионал, семейный партнёр.

Могут вызывать кризисы и конкретные события, превышающие наши

возможности адаптации: тяжёлые утраты или, наоборот, радостные, но меняющие жизнь

обстоятельства, вроде рождения ребёнка.

Конечно, любое переходное состояние всегда переживается тяжело, как

умственный и эмоциональный стресс. Кризис лишает нас уверенности, заставляет

переосмыслить жизнь без розовых очков, внушает недовольство и страх, провоцирует

физический спад, стремление дистанцироваться, «закуклиться». Будущее кажется

неопределённым и тревожным, ведь на новые вопросы пока нет ответов, и справиться с

проблемой привычными способами не удаётся. Кризисные изменения могут быть не

только полезными, но и травмирующими психику. Чтобы избежать этого, полезно иметь

представление о том, какие типичные кризисы могут затронуть нас, и как можно

облегчить процесс их прохождения.

ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ

Нормативные кризисы становления личности сопровождают нас с рождения до

старости. У этих рубежей на жизненном пути вполне конкретные задачи – они несут с

собой качественные изменения в нашей психике, личностной и социальной роли.

Миновав кризис, мы переходим на новый уровень развития, становимся иными – словно

из куколки появляется бабочка.

В психологии выделяют целый ряд возрастных кризисов:

– Рождение – резкий переход во внешний мир, адаптация к внешним факторам.

– 1 год – малыш учится ходить и говорить, его мир расширяется, закладывается

понятие «надо».

– 3 года – «я сам» – непростой период становления самостоятельности,

независимости от мамы, капризы и бунт.

– 7 лет – социализация в школе, формирование самооценки, поиск своего места в

коллективе, друзей.

– С 12-13 лет начинается подростковый кризис – период гормональной бури,

самопознания и самоутверждения. На новый уровень выходит формирование

самооценки, ответственности, личного пространства.

– 17 лет – вхождение во взрослую жизнь. Происходит выбор профессии,

планирование жизненного пути, формируются новые социальные контакты.

У взрослого человека стабильные состояния и кризисы чередуются каждые

несколько лет, и сроки наступления кризисов у каждого свои, зависящие от социальной

среды, воспитания, характера, семейных и других обстоятельств.

– Около 30 лет начинается «кризис молодости» – кризис трезвого взгляда в

будущее, необходимости построения карьеры, семьи. Попытки «сбежать» от взрослой

жизни порождают в этот период «вечных студентов» и «ловеласов», моральных

«недорослей», не готовых покинуть родительский дом. Желание стабильности и

соответствия общественным понятиям об успешности сталкивается с ощущением

тягостности рутины, с поисками смысла бытия. Человеку нужно пересмотреть

доставшиеся от родителей стереотипы, осознать собственные желания и возможности,

условия личного счастья, не сравнивая себя с другими, скорректировать свои цели.

– Около 40 лет проявляется кризис середины жизни. Происходит подведение

промежуточных итогов, оценка собственного статуса и места в жизни, развивается

сожаление об упущенных возможностях. Проявляют себя требования «культа

молодости», и начинается бой с увяданием силы, здоровья и красоты. Причём женщины

тяжелее переживают потерю привлекательности, а мужчины – спад сил и сексуальной

активности. Отсюда и многочисленные поиски приключений этого периода «второй

молодости». Иногда в жизни человека одновременно происходит и кризис семьи – дети

вырастают, и супруги пересматривают отношения, которые связывают их.

После сорока люди начинают считать не прожитые, а оставшиеся годы,

концентрироваться на главном. Наступает «осмысленная зрелость», приоритетом в

которой должны стать собственные желания и интересы человека. Проходя кризис

середины жизни, важно научиться ценить достигнутое, сформировать для себя

«философию счастья», найти дело, которое станет вкладом в будущее. Так люди

становятся наставниками, начинают заниматься творчеством, пишут книги, выбирая

оптимистичный взгляд на будущее и мудрость вместо отчаяния, апатии и сетования на

несправедливость жизни.

– Примерно с 55 лет начинается кризис пожилого возраста: принятие статуса

пенсионера и поиски нового занятия, изменение круга общения, состава семьи,

подведение итогов жизни, обострение болезней, «хандра». Человек ищет утешения и

поддержки в философии, религии, решает, будет ли он жить оставшиеся годы «по

полной» или просто доживать их. Появляется и самый серьёзный из терминальных,

пограничных кризисов – осознание и принятие неминуемого конца жизни.

Когда человек не переживает в жизни какой-то из возрастных кризисов, он рискует

либо столкнуться с ним гораздо позже, либо вовсе «застрять» на предыдущем этапе, не

решив одну из задач становления. Знание закономерностей развития может помочь

своевременно распознать приближение очередной трансформации и выбрать позитивный

путь прохождения кризиса. Когда мы понимаем, что наши переживания и трудности

знакомы многим – нам проще попросить помощи и поддержки.

После успешного прохождения каждого возрастного этапа нам приходится

смиряться с тем, что мы необратимо изменились, но это нормально. Главное – понимать,

что ощущать удовлетворение и радость жизни можно в любом возрасте.

ЛИЧНОСТНЫЕ КРИЗИСЫ

Одни личностные кризисы затрудняют нам жизнь, но всё же оставляют

возможность улучшить ситуацию: выздороветь от болезни, привыкнуть к новому месту

работы. А вот кризисы поиска смысла жизни или тяжёлые утраты остаётся только

принять и пережить, делая их частью своего опыта.

Внутренние кризисы

В первую очередь это кризисы развития, трансформации, когда постепенные

внутренние изменения приводят к качественному скачку. Например, человек

задумывается о смысле существования, переживает психологический дискомфорт. Так

проявляет себя экзистенциальный кризис – кризис идентичности, при котором

происходит духовная трансформация человека, переоценка ценностей и выбор

жизненного пути.

В жизни для нас очень важны безопасность и порядок, самоуважение и

самосовершенствование, любовь и смысл, удовольствия и ценности. Не удивительно, что

с трансформацией этих потребностей связаны и многие личные кризисы:

– Кризис системы ценностей, когда она входит в противоречие с

обстоятельствами, сталкивается с «невозможным выбором» и переосмысливается.

– Кризис «пересадки корней», когда человек переходит в иную культурную

среду, меняет круг общения.

– Кризис тщетности ожиданий, невозможности удовлетворить свои потребности,

отказа от жизненных планов в силу каких-то физических, психологических, культурных

ограничений, фрустрация. Связан с ним и кризис целостности, кризис воли и

творческого процесса, когда у человека пропадают цель и смысл, и жизнь становится

существованием.

– Кризис удовольствия, когда негативные обстоятельства и переживания

«искажают» нашу «правильную» реальность, и мы, включая психологическую защиту,

пытаемся игнорировать их или замираем в шоке.

– Кризис жизненных ошибок – «кризис греха», осознание фатальности поступков

или бездействия.

Проявляют себя и кризисы нереализованности, опустошённости, бесперспективности, бесцельности, одиночества и т.п.

Ситуативные кризисы утраты

Некоторые кризисы порождаются психотравмирующими обстоятельствами,

например – кризисы утраты, горевания. Причём «утрата» в данном случае – не только

смерть близкого, но и утрата здоровья или объекта заботы, экономического или

социального статуса, родины, потеря супружеских или дружеских отношений,

ограничение свободы или личностной автономии, утрата доверия и уверенности в себе

вследствие предательства или насилия. Утрата что ощущения стабильности в мире, что

любимой вещи или домашнего животного может послужить причиной кризиса.

В каком-то смысле такие кризисы переживаются человеком как утрата части

самого себя. Реакция на травматический кризис зависит от множества личностных

факторов. Горе может быть очень острым, вплоть до шока или ПТСР. Причём проявиться

эта реакция может не сразу, а отсрочено.

Социальные кризисы

Кризис катастрофы: это кризисы, которые порождают масштабные факторы, не

поддающиеся контролю человека: социально-экономические, культурные, политические

изменения в мире, стихийные бедствия, катастрофы и войны.

Семейные кризисы связаны с «жизненным циклом» семьи, изменением её

структуры, отношений в ней: кризис рождения ребёнка, кризис привыкания партнёров,

кризис отделения выросших детей, развод или смерть одного из супругов и т.д.

Значимы и профессиональные кризисы: «предстартовый», кризис поражения или

победы, творческого застоя или застоя профессионального роста, кризис увольнения,

адаптации к новому месту работы, необходимости резкой смены профессии или

завершения карьеры.

Может влиять на человека и кризис системы: профессионального сообщества,

организации, и кризис отношений, взаимопонимания и др. А кризис социальных

ролей может вызвать как утрата роли (например, выход на пенсию), так и появление

новой роли (родительство).

Иногда человек проживает и множественный кризис – то есть, несколько

кризисов одновременно. Например, кризис середины жизни, смену профессии, потерю

родителей, уход во взрослую жизнь детей.

ЭТАПЫ ПРОЖИВАНИЯ КРИЗИСА

Кризисы могут быть разными по интенсивности и длительности, но всё же, как

правило, в них можно выделить общие стадии:

1. Формирование кризиса: рост психического напряжения до невыносимого уровня

либо травмирующее событие.

2. Неудачные попытки разрешить ситуацию привычными средствами.

Подключение и постепенное истощение внутренних и внешних ресурсов.

3. Осознание невозможности справиться привычными способами, ложности

жизненных представлений, понимание: «я – в кризисе». Переживание «неудачи»:

возникновение стресса, депрессивное состояние как реакция, проживание неприятных

чувств (ощущение беспомощности, злости, раздражения). В худшем случае –

психическая дезорганизация и социальная дезадаптация.

4. Поиск путей разрешения ситуации. Приложение воли, изменение стратегий,

стереотипов поведения. В итоге – принятие, разрешение ситуации, качественное

изменение. Если же решение не найдено и проблема не исчезает, то человек рискует

«застрять» в своих переживаниях и фрустрации.

Кризисы утраты сопровождаются проживанием горя, а потому их стадии

схожи:

1. Шок, эмоциональный ступор, отрицание произошедшего.

2. Гнев, агрессия на «виновных», истерики и слёзы.

3. Торг, «вымаливание» благополучия.

4. Депрессия, страдания, уход в себя.

5. Принятие произошедшего, появление новых смыслов.

Прерывание такого кризисного процесса на любой стадии может привести к

формированию психической травмы, но чаще кризисные изменения «усваиваются», и

возобновляется стабильный период. Насколько длительным будет кризис – несколько

месяцев или десятилетий – зависит от того, сопротивляется ли человек этому

естественному процессу.

КРИЗИС И ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА

Глубина и сила переживаний человека в кризисной ситуации зависит от множества

факторов: от личной оценки происходящего, его субъективной значимости, от уровня

развития сознания человека, его системы ценностей, моральных установок, характера,

социальной роли и т.д. Лабильные, тревожные, незрелые личности переживают кризисы

очень тяжело, ведь чтобы благополучно его преодолеть, требуется большая внутренняя

работа, «вызревание», приложение своей энергии и внешних ресурсов.

Как же скорректировать своё поведение, чтобы прохождение через кризис стало

наименее болезненным? Полезно ориентироваться, например, на свой тип нервной

системы, темперамент, который во многом задаёт нашу реакцию на происходящее, ответственен за нашу выносливость к психическим нагрузкам, активность или

пассивность, уравновешенность или впечатлительность, скорость адаптации и т.п.

Холерики иногда сами загоняют себя в стресс, переоценивая свои возможности. А

реагируют на кризис они неуправляемым гневом, что отражается и на их близких, и на их

собственном здоровье. Людям с холерическим темпераментом нужно учиться

«притормаживать» и не позволять себе принимать в кризисных состояниях

скоропалительных импульсивных решений, нужно работать с тем, чтобы взять под

контроль свою бурную реакцию на стресс, чтобы не испортить отношения с близкими и

заодно не «заработать» гипертонию, колиты и язвы.

Флегматики могут реагировать на кризисы отсроченно, накапливая напряжение,

им зачастую не хватает скорости реакции на изменившуюся ситуацию, гибкости в

поведении. Если вам загодя известно, что вскоре придётся сменить обстановку,

привязанности и привычки, постарайтесь выстроить стратегию действий заранее, чтобы

не пришлось принимать решения в спешке. Дайте себе время освоиться, и не «заедайте»

стресс, рискуя заработать проблемы с весом или диабет.

Сангвиники обладают отличными адаптивными возможностями: они

уравновешенны, легко ориентируются в изменившихся условиях, «меняют режимы» и

учатся новому, реагируют находчиво и быстро. В кризисных ситуациях сангвиникам

важно контролировать себя, не распыляться разом на множество проблем и задач, и

обязательно доводить начатое до конца, чтобы не бросить, когда стало скучно. Глобальную задачу сангвиникам лучше разделить на этапы, составляя перспективный

план. Но не нужно ставить себе жёстких временных рамок, сковывая свою свободу.

Меланхолики очень чувствительны и ранимы, плохо переносят резкие или

длительные психические перегрузки, склонны к тревогам и страхам, бездействию и

слезам, фобиям. Они болезненно воспринимают ответственность и критику, быстро

устают, в кризисных ситуациях им свойственно пугаться и теряться. Рекомендация

меланхоликам: учиться мысленно отстраняться от ситуации, осваивать приемы

диссоциации, это позволит не опускать руки и не замыкаться в себе, не слишком

тратиться эмоционально на болезненные, но незначительные события: изменения в ритме

жизни, новые требования, неожиданности и резкость людей.

ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСОВ

Чтобы пережить кризис конструктивно, чтобы жизненные трудности сделали вас

сильнее, а не сломали, нужно учитывать свои психические особенности и стараться

минимизировать «невыносимые» для вас обстоятельства. Тем, кто склонен реагировать

депрессивно, не следует считать, что проблемы – их «наказание», обвинять себя или

обстоятельства. Гордиться своими страданиями, бравировать ими – тоже бессмысленно.

Главное – выносить из кризисных ситуаций свои уроки, делая их частью жизненного

опыта. И, как правило, чем больше такой опыт, тем проще будет интегрировать в свою

реальность следующий подобный кризис. Как правило, «то, что нас не убивает», и в

самом деле «делает нас сильнее».

Представление о кризисах взрослой жизни поможет не повторять типичных

ошибок, не пытаться сбежать от грядущих перемен, а встретить их с открытыми глазами

и принять всё самое ценное из того, что они несут. Не пускайте жизнь на самотёк:

подводите промежуточные итоги и планируйте, гибко относитесь к неудачам, не

зацикливайтесь, не замалчивайте негатив, пробуйте новое, требуйте того, чего достойны

в отношениях и работе. Старайтесь смотреть на ситуацию шире, с разных точек зрения.

Не откладывайте решение наболевших проблем – они зачастую важнее вашей рутины, их

разрешение даст вам новые возможности и стимулы. Радуйте и хвалите себя и других за достижение целей. Будьте внимательны к своему настоящему, на которое можете

реально повлиять.

Как правило, осознание кризиса внезапно, но если загодя известно, что он

наступит: закончится рабочий контракт, покинут дом выросшие дети и т.п., то нужно

постараться выстроить стратегию и тактику своего поведения заранее. Признайте

предстоящий кризис и свои эмоции по этому поводу, неизбежность и необходимость

грядущих изменений. Отнеситесь к предстоящему не как к безвозвратной потере, а как к

новой возможности: найти лучшую работу, уделить время себе и т.п. А когда «гром

грянет» –обращайтесь за поддержкой к близким и за профессиональной помощью к

специалисту – психологу, психотерапевту. Побольше отдыхайте, дайте себе время на

переживания и поиски решения, задумайтесь о своих потребностях и возможностях.

Кризис – непростой период повышенной уязвимости, но это – ваша «зона роста»,

возможность поставить себе новые цели и достичь их. Помните, что жизнь – наше

главное приключение, и не бойтесь готовить лимонад из тех лимонов, что она

подкидывает вам.