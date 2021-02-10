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Путин раскритиковал статистику по зарплатам. Он увидел в ней «ухищрения» чиновников

10 Февраля 2021 99 1 Экономика
Путин раскритиковал статистику по зарплатам. Он увидел в ней «ухищрения» чиновников

Президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за манипуляции со статистикой по зарплатам россиян. На совещании с членами правительства в среду, 10 февраля, глава государства открыто заявил, что данные «подгоняются» ради формальных показателей и потребовал от правительства и региональных властей оперативно проверить соответствие зарплат бюджетников «майским указам» от 2012 года и устранить при необходимости ошибки, сообщает «Интерфакс».

Зарплаты повышали «ухищрениями»

  • Путин усомнился в статистике правительства по зарплатам бюджетников и поручил проверить и устранить все расхождения между данными и реальными зарплатами, пишет «Интерфакс». «Очень часто мы видим – во всяком случае, бывает, так скажем аккуратненько – что некоторые наши службы играют в статистику», – цитирует Путина агентство.
  • По словам президента, в результате «все вроде бы как сходится, а сходится это подчас за счет различных ухищрений». Чтобы не быть голословным, Путин рассказал историю старшей научной сотрудницы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Женщина недавно, 8 февраля, имела возможность рассказать президенту, что ей предложили работать на полставки, поскольку по «майскому указу» платить полную ставку ей не могли. Однако зарплата на бумаге при такой схеме выросла бы до нужного показателя.
  • К 2018 году, согласно «майским указам», зарплаты младшего и среднего медперсонала, соцработников и школьных учителей должны были стать средними по региону, а у врачей и научных сотрудник – превышать их вдвое. Как выяснила Счетная палата в 2020 году, указ Путина привел к массовому увольнению врачей и оптимизации в бюджетной сфере.
  • Без увеличения финансирования для повышения зарплат бюджетные учреждения увольняли сотрудников в здравоохранении и социальной сфере ради выполнения указа. После сокращений зарплатный фонд делился между меньшим количеством сотрудников – отчетность была в порядке, но нагрузка на оставшихся работников также вырастала вдвое.
  • С 2013 по 2019 год в России на 61,3% сократилось число медперсонала, на 32,6% – соцработников, а общая численность бюджетников упала на 14,5%. Благодаря «майским указам» Путина без работы остался каждый седьмой бюджетник.

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  • Но даже при этом выполнить указ не удалось: зарплаты выросли в 1,95 раза в образовании и в 2,1 раза в здравоохранении, но у 7 из 12 категорий бюджетников зарплаты все равно остались ниже целевого уровня, выяснили в Счетной палате. Путин потребовал провести анализ и «вникнуть в ситуацию каждого сотрудника».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:29 0 0
Виктор:

как надоело словоблудие , когда увидим результат ?!

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