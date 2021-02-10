Путин раскритиковал статистику по зарплатам. Он увидел в ней «ухищрения» чиновников 99 1 Экономика

Президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за манипуляции со статистикой по зарплатам россиян. На совещании с членами правительства в среду, 10 февраля, глава государства открыто заявил, что данные «подгоняются» ради формальных показателей и потребовал от правительства и региональных властей оперативно проверить соответствие зарплат бюджетников «майским указам» от 2012 года и устранить при необходимости ошибки, сообщает «Интерфакс».