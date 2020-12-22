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Счетная палата: майские указы Путина привели к массовым увольнениям врачей
22 Декабря 2020 28 0 Политика
Президент Владимир Путин в мае 2012 года поставил задачу кратно повысить зарплаты в бюджетной сфере, в частности в системе здравоохранения. Восемь лет спустя, в разгар пандемии коронавируса, Счетная палата России оценила исполнение президентского указа. Выяснилось, что политика Путина привела к прямо противоположному результату – не меняя размер фонда оплаты труда, региональные власти решили задачу за счет масштабной оптимизации персонала. Таким образом, майские указы Путина нанесли непоправимый ущерб системе здравоохранения России.
Оптимизация по указу Путина
- В 2012 году президент Путин потребовал повысить к 2018 году зарплаты младшего и среднего медицинского персонала, социальных работников и школьных учителей до среднего уровня по региону. Зарплаты врачей и научных сотрудников, а также преподавателей вузов должны были превышать этот уровень вдвое.
- Результат не заставил себя долго ждать: по данным Счетной палаты, в 2013-2019 годах численность младшего медперсонала в России сократилась на 61,3%, социальных работников – на 32,6%, прочих бюджетников стало на 14,5% меньше. Каждый седьмой россиянин, работавший в бюджетной сфере, остался без работы вследствие исполнения указа Путина.
- Причиной этого стало отсутствие финансовых ресурсов у регионов для повышения уровня жизни. Чтобы отчитаться перед Москвой, региональные власти развернули массовые увольнения в здравоохранении и социальной сфере, распределяя не меняющийся фонд оплаты труда между меньшим количеством сотрудников.
- Счетная палата также выявила, что оптимизация проводилась внутри бюджетных учреждений – работников переводили из одних категорий в другие, чтобы платить им по указу Путина меньше. Нарушались при этом требования к нормированию труда и нагрузка на бюджетников только увеличивалась. Она выросла в среднем на 66,7%.
- Несмотря на оптимизацию, запущенную Путиным под благовидным предлогом, достичь цели не удалось. Зарплаты выросли в области здравоохранения и социальных услуг в 2,1 раза, в образовании – в 1,95 раза. Но у 7 из 12 категорий бюджетников зарплаты так и не выросли до указанного уровня. В Счетной палате отмечают, что по младшему медперсоналу цель была достигнута «только однажды». Все это заставляет задуматься о качественной проработке майских указов и о наличии постоянного контроля за их исполнением. Видимо, ни того ни другого не было, что вполне четко говорит об уровне политики президента.
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