Счетная палата: майские указы Путина привели к массовым увольнениям врачей 28 0 Политика

Президент Владимир Путин в мае 2012 года поставил задачу кратно повысить зарплаты в бюджетной сфере, в частности в системе здравоохранения. Восемь лет спустя, в разгар пандемии коронавируса, Счетная палата России оценила исполнение президентского указа. Выяснилось, что политика Путина привела к прямо противоположному результату – не меняя размер фонда оплаты труда, региональные власти решили задачу за счет масштабной оптимизации персонала. Таким образом, майские указы Путина нанесли непоправимый ущерб системе здравоохранения России.