Путин поручил подумать, на что потратить 2 триллиона из ФНБ 1113 3 Экономика

Президент Владимир Путин одобрил решение Минфина изымать из экономики деньги от дорогой нефти в резервы. По его словам, Фонд национального благосостояния будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд руб. при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель. Эти деньги президент предложил направить на финансирование инвестиционных проектов. Правительству поручено в течение месяца представить соответствующие предложения, сообщает «Прайм».