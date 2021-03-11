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Путин поручил подумать, на что потратить 2 триллиона из ФНБ
11 Марта 2021 1113 3 Экономика
Президент Владимир Путин одобрил решение Минфина изымать из экономики деньги от дорогой нефти в резервы. По его словам, Фонд национального благосостояния будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд руб. при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель. Эти деньги президент предложил направить на финансирование инвестиционных проектов. Правительству поручено в течение месяца представить соответствующие предложения, сообщает «Прайм».
Сверхдоходы пойдут на инвестиции
- Президент Путин поддержал идею Минфина собирать сверхдоходы от нефти в Фонд национального благосостояния. До этого финансовое ведомство собралось до конца года купить долларов на 2,5 трлн руб. (это 33 млрд долларов по текущему курсу).
- Планы Минфина не дадут курсу рубля укрепиться – из-за действий властей рубль стал крепче всего на 9 руб. к доллару и на 5 руб. к евро, в то время как нефть подорожала на 32 доллара. Таким образом, нефть стала дороже на 11%, а курс рубля укрепился всего на 1%. Такую политику Минфин проводит для облегчения задачи финансирования бюджета – дефицит в этом году составит 2,7 трлн руб. и со слабым рублем покрыть его будет проще, нежели при курсе 62-63 руб. за доллар. Заплатят за это россияне – ростом инфляции.
- Однако президент Путин предложил потратить сверхдоходы, которые он оценил в 180-200 млрд руб. в месяц на финансирование инвестиционных проектов. В понимании главы государства таким проектом может быть строительство железной дороги за 10 млрд долларов для вывоза угля в Китай из Якутии. Недавно Путин одобрил инвестиции из ФНБ на дорогу, усиливающую сырьевую зависимость России.
- При этом формально в ФНБ находится 13,552 трлн руб., но его ликвидная часть – то есть «живые деньги» – составляет всего 8,687 трлн руб. Как признала Счетная палата после проверки, 4,865 трлн руб. навсегда утрачены в различных инфраструктурных проектах и кредитах. Тем не менее Путин потребовал: «В соответствие с законом средства ликвидной части ФНБ выше уровня 7% ВВП могут быть направлены на реализацию масштабных проектов». Правительство должно в месячный срок предоставить, на что власти потратят сверхдоходы от нефти.
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- Между тем, в США правительство приняло новый пакет финансовой помощи – каждый гражданин получит 1,4 тыс. долларов, будут продлены повышенные пособия по безработице и пособия на детей. Всего США потратят 1 трлн долларов на поддержку своих граждан.
- В Кремле на это ответили, что считают веерную раздачу средств «не столь эффективным средством борьбы с кризисом». При этом доходы американцев выросли на 1,5% в 2020 году, а доходы россиян обрушились на 3,5% и теперь Путин требует «смягчить ценовые удары по россиянам» – вот и вся эффективность.
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Я точно знаю на что потратить!! Нужно новые ёршики во Дворец купить!!
предлагаю построить мост вдоль Волги. Роттенберг освоит.
"Эти деньги президент предложил направить на финансирование инвестиционных проектов." Ну правильно, что тут думать!! Надо поддержать Чубайса, Роттенбергов, Абрамовичей и прочий олигархат!)))