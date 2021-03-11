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Путин поручил подумать, на что потратить 2 триллиона из ФНБ

11 Марта 2021 1113 3 Экономика
Путин поручил подумать, на что потратить 2 триллиона из ФНБ

Президент Владимир Путин одобрил решение Минфина изымать из экономики деньги от дорогой нефти в резервы. По его словам, Фонд национального благосостояния будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд руб. при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель. Эти деньги президент предложил направить на финансирование инвестиционных проектов. Правительству поручено в течение месяца представить соответствующие предложения, сообщает «Прайм».

Сверхдоходы пойдут на инвестиции

  • Президент Путин поддержал идею Минфина собирать сверхдоходы от нефти в Фонд национального благосостояния. До этого финансовое ведомство собралось до конца года купить долларов на 2,5 трлн руб. (это 33 млрд долларов по текущему курсу).
  • Планы Минфина не дадут курсу рубля укрепиться – из-за действий властей рубль стал крепче всего на 9 руб. к доллару и на 5 руб. к евро, в то время как нефть подорожала на 32 доллара. Таким образом, нефть стала дороже на 11%, а курс рубля укрепился всего на 1%. Такую политику Минфин проводит для облегчения задачи финансирования бюджета – дефицит в этом году составит 2,7 трлн руб. и со слабым рублем покрыть его будет проще, нежели при курсе 62-63 руб. за доллар. Заплатят за это россияне – ростом инфляции.
  • Однако президент Путин предложил потратить сверхдоходы, которые он оценил в 180-200 млрд руб. в месяц на финансирование инвестиционных проектов. В понимании главы государства таким проектом может быть строительство железной дороги за 10 млрд долларов для вывоза угля в Китай из Якутии. Недавно Путин одобрил инвестиции из ФНБ на дорогу, усиливающую сырьевую зависимость России.
  • При этом формально в ФНБ находится 13,552 трлн руб., но его ликвидная часть – то есть «живые деньги» – составляет всего 8,687 трлн руб. Как признала Счетная палата после проверки, 4,865 трлн руб. навсегда утрачены в различных инфраструктурных проектах и кредитах. Тем не менее Путин потребовал: «В соответствие с законом средства ликвидной части ФНБ выше уровня 7% ВВП могут быть направлены на реализацию масштабных проектов». Правительство должно в месячный срок предоставить, на что власти потратят сверхдоходы от нефти.

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  • Между тем, в США правительство приняло новый пакет финансовой помощи – каждый гражданин получит 1,4 тыс. долларов, будут продлены повышенные пособия по безработице и пособия на детей. Всего США потратят 1 трлн долларов на поддержку своих граждан.
  • В Кремле на это ответили, что считают веерную раздачу средств «не столь эффективным средством борьбы с кризисом». При этом доходы американцев выросли на 1,5% в 2020 году, а доходы россиян обрушились на 3,5% и теперь Путин требует «смягчить ценовые удары по россиянам» – вот и вся эффективность.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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06:38 1 0
Василевс Пяткин:

Я точно знаю на что потратить!! Нужно новые ёршики во Дворец купить!!

20:14, 12.03 0 0
Юрий:

предлагаю построить мост вдоль Волги. Роттенберг освоит.

08:20, 12.03 3 0
Вася:

"Эти деньги президент предложил направить на финансирование инвестиционных проектов." Ну правильно, что тут думать!! Надо поддержать Чубайса, Роттенбергов, Абрамовичей и прочий олигархат!)))

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