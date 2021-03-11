Минфин и ЦБ не дадут укрепиться рублю. Они скупят 33 млрд долларов в резервы 14 0 Экономика

Финансовые власти России решили воспользоваться ростом цен на нефть, который составил около 100% за четыре месяца, для пополнения Фонда национального благосостояния. Одновременно с этим они будут противодействовать укреплению рубля. Российская валюта при цене нефти около 70 долларов за баррель должна была укрепиться до 64-65 руб. за доллар. За счет этого произошло бы снижение инфляции и удешевление товаров, но властям пришлось бы больше занимать для покрытия дефицита бюджета в 2,7 трлн руб. Поэтому Минфин и Центробанк решили искусственно удерживать курс рубля заниженным с помощью скупки долларов для пополнения резервов.