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Минфин и ЦБ не дадут укрепиться рублю. Они скупят 33 млрд долларов в резервы
11 Марта 2021 14 0 Экономика
Финансовые власти России решили воспользоваться ростом цен на нефть, который составил около 100% за четыре месяца, для пополнения Фонда национального благосостояния. Одновременно с этим они будут противодействовать укреплению рубля. Российская валюта при цене нефти около 70 долларов за баррель должна была укрепиться до 64-65 руб. за доллар. За счет этого произошло бы снижение инфляции и удешевление товаров, но властям пришлось бы больше занимать для покрытия дефицита бюджета в 2,7 трлн руб. Поэтому Минфин и Центробанк решили искусственно удерживать курс рубля заниженным с помощью скупки долларов для пополнения резервов.
Цена резервов – слабый рубль и инфляция
- В 2021 году бюджет России, дефицит которого составит 2,7 трлн руб., может получить дополнительные 2,5 трлн руб. доходов, если цены на нефть останутся на уровне 60 долларов (сейчас они приближаются к 70 долларам). Это означает, что правительство может полностью закрыть дефицит и обойтись без заимствований. Но вместо этого власти намерены направить 2,5 трлн руб. дополнительных доходов в Фонд национального благосостояния. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил Александр Новак в среду, 10 марта.
- Согласно бюджетному правилу, Минфин и Центробанк направят более 10% федерального бюджета на скупку долларов. По текущему курсу они закупят 33 млрд долларов – больше валюты Минфин скупал только в 2019 году – 55,5 млрд долларов. Также принято решение не расходовать ФНБ в этом году.
- Минфин и ЦБ с начала года покупают доллары в резервы – в январе они купили 1,4 млрд долларов, в феврале 0,6 млрд, а в марте собираются приобрести 2 млрд. С апреля, по словам Новака, объемы скупки будут расти – до 3,2 млрд долларов в месяц.
- Это плохая новость для рубля – государство будет изымать из свободного оборота на бирже большие объемы валюты и тем самым ослаблять российскую валюту. Нефть подорожала на 32 доллара за четыре месяца, но рубль укрепился только на 9 руб. по отношению к доллару и на 5 руб. по отношению к евро. С начала года нефть стала дороже на 11%, а рубль укрепился всего на 1%. Поэтому повышение нефтяных цен не позволит курсу рубля вырасти.
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- В общей сложности, по расчетам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, Минфин изымет две трети дополнительной валютной выручки из экономики и стерилизует ее в «кубышке», откуда деньги уходят на кредиты госкомпаниям и мегапроекты. Рубль же останется в пределах 72-73 руб. за доллар, а вместе с тем россиян ожидает не прекращающий рост цен, с которым власти призвали смириться.
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