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Гражданам США раздадут еще раз по 1,4 тысяче долларов. В России такой подход отвергают

11 Марта 2021 121 2 Экономика
Гражданам США раздадут еще раз по 1,4 тысяче долларов. В России такой подход отвергают

Граждане США снова получат финансовую помощь от правительства – каждому жителю страны придет чек на 1,4 тыс. долларов. В общей сложности американские власти потратят 1 трлн долларов на помощь населению в пандемию. В России раздача денег гражданам категорически отвергается – власти боятся, что это приведет к росту инфляции, которая и без того бьет пятилетний рекорд. Вместо помощи российские власти предпочитают пополнять резервы.

США помогают деньгами своим гражданам

  • Палата представителей конгресса США одобрила пакет поддержки национальной экономики на 1,9 трлн долларов, пишет finanz.ru. «За» проект проголосовали 220 конгрессмена, «против» – 211. Ни один республиканец не поддержал законопроект на несколько тысяч страниц.
  • Деньги поступят в экономику, как только президент Джо Байден подпишет документ. Из заложенной суммы 1 трлн долларов пойдет на программу помощи населению. На прямые выплаты предусмотрено 410 млрд долларов, что равняется 1,4 тыс. долларов каждому гражданину.
  • Также новый закон продлевает надбавки к пособиям по безработице на 300 долларов в неделю и повышенные пособия в размере 3,6 тыс. долларов на ребенка в месяц. По данным исследования Центра налоговой политики, доходы самых бедных американцев увеличатся в результате помощи на 20%.
  • Кроме этого, американские власти потратят 160 млрд долларов на программу вакцинации и тестирования, еще 360 млрд – на государственную помощь, в том числе 170 млрд долларов на открытие школ и 25 млрд на помощь ресторанам.

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  • Аналитики предполагают, что часть полученных средств американцы направят на покупку акций. Так уже было при президенте Дональде Трампе. Биржевые игроки ожидают притока около 150 млрд долларов на рынок, или 37% средств помощи. В JPMorgan Chase уже ждут «повторение расклада декабря прошлого года».
  • В России вместо программы финансовой помощи экономике и гражданам власти собираются скупить 33 млрд долларов в резервы в 2021 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:52 2 0
И.И..:

РФ это не США, поэтому величие только на словах, а на деле нужда и нищета.

12:43 1 0
россиянин:

Это потому что в России нет денег, но зато есть много мошенников.

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