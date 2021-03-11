Гражданам США раздадут еще раз по 1,4 тысяче долларов. В России такой подход отвергают 121 2 Экономика

Граждане США снова получат финансовую помощь от правительства – каждому жителю страны придет чек на 1,4 тыс. долларов. В общей сложности американские власти потратят 1 трлн долларов на помощь населению в пандемию. В России раздача денег гражданам категорически отвергается – власти боятся, что это приведет к росту инфляции, которая и без того бьет пятилетний рекорд. Вместо помощи российские власти предпочитают пополнять резервы.