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Путин разрешил потратить 10 млрд долларов на железную дорогу в Китай для вывоза угля
3 Марта 2021 20 0 Экономика
Госкорпорация РЖД добилась от президента Владимира Путина разрешения начать строительство новой железной дороги в Китай, ключевым предназначением которой будет вывоз угля из Якутии. По словам Путина, у стран азиатско-тихоокеанского региона есть «дополнительная потребность» в угле. Хотя Китай и другие развивающиеся страны активно отказываются от грязного топлива и переходят на газ. Но президент поручил «не упустить этот момент» и дал согласие на то, чтобы 10 млрд долларов на мегапроект были взяты из Фонда национального благосостояния.
Путин разрешил на деньги ФНБ вывозить уголь из Якутии
- Во вторник, 2 марта, президент Владимир Путин одобрил проект РЖД по строительству новой железной дороги для вывоза сырья из России в Китай, сообщает «Интерфакс». На совещании по развитию угольной отрасли президент объявил, что у стран азиатско-тихоокеанского региона есть «дополнительная потребность» в грязном топливе и российские компании могут ее «покрыть».
- Путин потребовал «не упустить этот момент» и «нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности». При этом он не упомянул, что в 2020 году Китай отказался принимать уголь на границе с Россией. В результате добыча упала на 9%, а экспорт на 3%. Правда, две трети всего экспорта ушли в Азию.
- Согласно оценкам РЖД, 56 млн тонн угля с месторождений в Восточной Сибири невозможно перевезти из-за отсутствия транспортной инфраструктуры и они оказываются невостребованными.
- Для решения проблемы требуется расширение Байкало-Амурской магистрали на участке Тында-Комсомольск-Ванино. Проект подразумевает строительство почти тысячи километров, моста через Амур и нового Кузнецовского тоннеля в Хабаровском крае. Стоимость проекта – 700 млрд руб., или 9,6 млрд долларов.
- Путину поддержал проект и поручил правительству проработать вопрос по вывозу большего количества угля из Якутии «в восточном направлении». Финансирование проекта может быть осуществлено за счет средств Фонда национального благосостояния. «Я против этого ничего иметь не буду», – заявил Путин.
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- В ФНБ находится 183,3 млрд долларов на 1 февраля. Но ликвидная его часть гораздо меньше – 116,4 млрд долларов. Эти средства хранятся на счетах в ЦБ, а еще 15% от этой суммы Минфин перевел в юани.
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