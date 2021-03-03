Путин разрешил потратить 10 млрд долларов на железную дорогу в Китай для вывоза угля 20 0 Экономика

Госкорпорация РЖД добилась от президента Владимира Путина разрешения начать строительство новой железной дороги в Китай, ключевым предназначением которой будет вывоз угля из Якутии. По словам Путина, у стран азиатско-тихоокеанского региона есть «дополнительная потребность» в угле. Хотя Китай и другие развивающиеся страны активно отказываются от грязного топлива и переходят на газ. Но президент поручил «не упустить этот момент» и дал согласие на то, чтобы 10 млрд долларов на мегапроект были взяты из Фонда национального благосостояния.