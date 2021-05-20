Путин назвал отношения с Китаем лучшими в истории. Факты это опровергают
20 Мая 2021 476 2 Экономика
Президент Владимир Путин, устроив конфликт с Западом в 2014 году, объявил «разворот на Восток» – главным образом к Китаю. Через семь лет на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции в Китае Путин подвел итог 20 лет сотрудничества двух стран. По его словам, отношения России и Китая «вышли на самый высокий в истории уровень» в политике, торговле и экономике. Однако факты не подтверждают громкое заявление главы государства.
Воображаемые отношения и реальные
- Путин в своей речи по поводу начала строительства АЭС в Китае заявил, что отношения России и Китая «вышли на самый высокий в истории уровень». За 20 лет существования договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, по мнению Путина, страны достигли существенных успехов и укрепили кооперацию «во всех без исключения областях»: в политике, экономике, торговле, культурно-гуманитарном обмене, приводит слова президента сайт Кремля.
- Путин убежден, что российско-китайское партнерство «носит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер». Впереди Путин видит «еще много амбициозных и успешных двусторонних начинаний».
- В действительности отношения Китая и России выглядит не так радужно. Путин рассчитывал, что китайские партнеры заменят западных инвесторов и будут вкладывать деньги в экономику России. На деле, по данным Центробанка, с 2014 года Китай вывел 2,7 млрд долларов прямых инвестиций из России. На текущий момент он вложил в российскую экономику всего 1,8 млрд долларов. Для сравнения: Германия накопленным итогом вложила 16,6 млрд долларов, а Кипр – 123,4 млрд долларов (там находятся офшоры российского бизнеса). Из этого можно сделать вывод: Китай не инвестирует в Россию после 2014 года, а выводит деньги из страны.
- Путин рассчитывал, что он сможет постепенно перевести поставки газа с западного направления на восточное – в Китай. Этот план провалился: во-первых, Китай отказался не только финансировать, но и кредитовать строительство газопровода «Сила Сибири», во-вторых, в первый год после запуска газопровода Китай отобрал всего 4 млрд кубометров газа, хотя по контракту должен был взять 5 млрд или заплатить за 4,25 млрд. Вместо этого Китай предпочел газ из республик Центральной Азии по цене выше российской. Российский газ Китаю не нужен и в перспективе: он вкладывает в главного конкурента «Газпрома» 29 млрд долларов.
- Путин надеялся, что Китай построит вместе с Россией альтернативу международной платежной системы SWIFT или присоединится к российскому аналогу, созданному после 2014 года. Этого не произошло: во время весеннего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пекин китайское руководство отвергло предложения вместе отказаться от SWIFT и доллара. Между тем к российской Системе передачи финансовых сообщений за все время ее существования подключился всего один банк – Bank of China.
- Китай отказался прокладывать высокоскоростную железную дорогу «Евразия» из Пекина в Берлин через Москву из-за того, что дорога через Россию оказалась нерентабельной, в отличие от дороги через Центральную Азию. Так Россия оказалась на задворках «Нового шелкового пути». Также Китай отказался давать России деньги на строительство завода по переработке газа в Амурской области. Других крупных совместных проектов у стране не было.
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- Успехи сотрудничества России с Китаем сводятся к следующему: Россия увеличила вывоз продуктов питания в Китай на 57%, а часть Фонда национального благосостояния (15% от его объема) власти решили перевести в юани. По этой причине резервы России уже потеряли миллиарды после решения Китая искусственно девальвировать юань. И это вся история «успеха» лучших за все время отношений двух стран.
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Абсолютно все жд контейнеры из КНР в Европу идут через РФ, а вы пишите: "Так Россия оказалась на задворках «Нового шелкового пути»". Остальное такое же бред.
РФ это не пуп земли, а всего лишь сырьевая переферия.