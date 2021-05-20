Путин назвал отношения с Китаем лучшими в истории. Факты это опровергают 476 2 Экономика

Президент Владимир Путин, устроив конфликт с Западом в 2014 году, объявил «разворот на Восток» – главным образом к Китаю. Через семь лет на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции в Китае Путин подвел итог 20 лет сотрудничества двух стран. По его словам, отношения России и Китая «вышли на самый высокий в истории уровень» в политике, торговле и экономике. Однако факты не подтверждают громкое заявление главы государства.