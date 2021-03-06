Минфин потерял миллиарды ФНБ из-за вложений в китайские юани 431 1 Экономика

Минфин России сообщил о сокращении Фонда национального благосостояния. Ликвидная часть резервов стала меньше на 50 млн долларов, или 3,7 млрд руб. Это произошло в результате вложений средств ФНБ в китайские юани и японскую иену. При этом нестабильная китайская валюта сразу же подешевела на 0,6% и потеряла еще 0,4% в начале марта. Иена, в свою очередь, обесценилась на 1,9% за февраль. Все это принесло убытки России, решившей избавиться от долларов.