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Минфин потерял миллиарды ФНБ из-за вложений в китайские юани
6 Марта 2021 431 1 Экономика
Минфин России сообщил о сокращении Фонда национального благосостояния. Ликвидная часть резервов стала меньше на 50 млн долларов, или 3,7 млрд руб. Это произошло в результате вложений средств ФНБ в китайские юани и японскую иену. При этом нестабильная китайская валюта сразу же подешевела на 0,6% и потеряла еще 0,4% в начале марта. Иена, в свою очередь, обесценилась на 1,9% за февраль. Все это принесло убытки России, решившей избавиться от долларов.
Китайские деньги не надежнее товаров
- Минфин прогадал с вложения в юани и иены – стоило ведомству вложить средства Фонда национального благосостояния в валюты Китая и Японии, как они потеряли в цене и привели к убыткам на 50 млн долларов, или 3,7 млрд руб. Это следует из отчетности самого Минфина.
- В феврале Минфин решил избавиться от долларов зависимости и изменить структуру ФНБ: доля доллара в нем решено было сократить с 45% до 35% и переложить 15% и 5% резервов в юани и иены соответственно. Всего было куплено 600,3 млрд иен и 110,5 млрд юаней.
- Результат не заставил себя долго ждать: юань подешевел на 0,6% за февраль и упал еще на 0,4% в марте, а иена обрушились на 1,9% за февраль и на столько же в начале марта. Как итог – потеря 3,7 млрд руб. из ФНБ по состоянию на 28 февраля.
- Пока Минфин не сообщает, когда он продолжит вкладывать национальные резервы России в восточные валюты. При этом финансовые власти купили юани на пике и рискуют более никогда не увидеть китайскую валюту по столь высокому курсу. В этом плане Минфин повторил опыт Центробанка – регулятор тоже сделал ставку на юани и купил их на 70 млрд долларов ровно перед тем, как курс «китайца» упал до минимума за 12 лет. Это привело к потере нескольких миллиардов из золотовалютных резервов России.
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- Юань укреплялся до 7,2 за доллар в середине прошлого года, но в текущем он будет падать, поскольку происходит укрепление доллара. Китайские власти, в свою очередь, будут препятствовать укреплению юаня в этом году. Все это не на руку российскому правительству, не вовремя решившему отказываться от доллара.
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