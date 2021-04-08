Китай забирает вложения в Россию. Инвестиции в 2020 году сократились вдвое
8 Апреля 2021 285 1 Экономика
Китай в 2020 году забирал вложения в российскую экономику. По данным Центробанка, объем прямых инвестиций из Китая упал на 52%, до 1,83 млрд долларов в третьем квартале прошлого года. Непосредственные вложения в капитал российских компаний и вовсе сократился до 480 млн долларов. Таким образом, на Китай приходится всего 0,4% прямых инвестиций в Россию. Это в девять раз меньше, чем объем инвестиций Германии в российскую экономику.
Восток к России не развернулся
- Согласно данным Центробанка, в 2020 году Китай активно эвакуировал деньги, вложенные в российскую экономику. Объем прямых инвестиций упал на 52% по итогам трех кварталов – 3,735 до 1,83 млрд долларов.
- Вложения в капитал российских компаний сократились с 2,28 млрд до 480 млн долларов. Основные вложения Китая в Россию – долговые, но и инвестиции в долги государства и компаний уменьшились с 1,45 до 1,35 млрд долларов.
- По сравнению с 2014 годом, когда Россия присоединила Крым, инвестиции Китая в реальный сектор России сократились в 2,5 раза. Данные, которые представил ЦБ по итогам трех кварталов 2020 года – минимальные за все время доступной статистики.
- На Китай приходится всего 0,4% прямых инвестиций в Россию. Для сравнения: Германия инвестировала 16,6 млрд долларов, а Кипр – 123,4 млрд долларов, пишет finanz.ru. Переговоры Москвы с Пекином об участии Китая в российских проектах заканчиваются ничем.
- Напомним, что Китай отказал «Газпрому» в финансировании газопровода «Сила Сибири». Пекин не дает деньги на проект «Сила Сибири-2». Китайские власти посчитали убыточной железную дорогу «Евразия» – через Россию в Европу. Только один китайский банк подключился к российскому аналогу SWIFT за несколько лет его существования.
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- Не встречая взаимности, российские власти продолжают тянуться к Китаю. В частности, Минфин переводит 15% Фонда национального благосостояния в юани. Центробанк перевел в китайскую валюту 87 млрд долларов из резервов и уже получил убыток на несколько миллиардов из-за девальвации юаня.
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не хау ,не денег ,не леса