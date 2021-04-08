Китай забирает вложения в Россию. Инвестиции в 2020 году сократились вдвое 285 1 Экономика

Китай в 2020 году забирал вложения в российскую экономику. По данным Центробанка, объем прямых инвестиций из Китая упал на 52%, до 1,83 млрд долларов в третьем квартале прошлого года. Непосредственные вложения в капитал российских компаний и вовсе сократился до 480 млн долларов. Таким образом, на Китай приходится всего 0,4% прямых инвестиций в Россию. Это в девять раз меньше, чем объем инвестиций Германии в российскую экономику.