Китай отказал России в совместном ответе на санкции Запада и в военном союзе 784 2 Экономика

Глава МИД России Сергей Лавров вернулся из официальной поездки в Китай с пустыми руками. Еще перед поездкой он пытался заинтересовать Пекин совместным ответом на санкции Запада, в частности призывал отказаться от международной платежной системы SWIFT. Но вернувшись, признал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Китай не собирается вместе с Россией отвечать на выпады Запада и тем более создавать с Москвой военный союз.