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Китай отказал России в совместном ответе на санкции Запада и в военном союзе

2 Апреля 2021 784 2 Экономика

Глава МИД России Сергей Лавров вернулся из официальной поездки в Китай с пустыми руками. Еще перед поездкой он пытался заинтересовать Пекин совместным ответом на санкции Запада, в частности призывал отказаться от международной платежной системы SWIFT. Но вернувшись, признал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Китай не собирается вместе с Россией отвечать на выпады Запада и тем более создавать с Москвой военный союз.

Китай отказался от воинственной риторики России

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил официальный визит в Китай. Поездка закончилась ничем – Лавров так и не смог заинтересовать китайских партнеров в совместном противостоянии «угрозам» Запада. Свою цель министр заявил в первый же день визита. По его словам, Москва хочет «сформировать максимально широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций» (цитата по ТАСС).
  • Китай должен был играть важную роль в коалиции. Лавров отмечал, что Россию и Китай сближает стремление Вашингтона ограничить технологическое развитие двух стран. Российский министр призвал Пекин «укреплять свою самостоятельность». В том числе, «отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем».
  • Несмотря на всю воинственную риторику, Лаврову не удалось убедить министра иностранных дел Китая Вэй И. В интервью программе «Большая игра» на Первом канале Лавров по сути признал собственный провал: «Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные выходки», – цитирует его «Интерфакс».
  • Отказался Китай и от военного союза с Россией. «Наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза», – признал Лавров и тут же добавил, что они «в определенном смысле» более близкие, что бы это ни значило.
  • Между тем, Центробанк Китая демонстративно в ответ на слова Лаврова объявил о расширении сотрудничества с системой SWIFT. В Китае будет создано совместное предприятия SWIFT и четырех китайских банков, которое будет предоставлять услуги внутри страны.

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  • Более того, во время визита Лаврова Китай объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Ираном, которое предполагает инвестиции в размере 400 млрд долларов в нефтяной сектор, промышленность и телекоммуникации. Для сравнения: в Россию Китай вложил всего 1,8 млрд долларов, или 0,4% от всего объема вложений иностранцев в реальный сектор экономики. Тем самым Китай еще раз указал России на ее место в его миропорядке.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:31 1 0
Влад Мертенс:

Ничего такого сказанного не было.Это фейк. Китай в лице минобороны предлагал военный союз еще 4 года назад. А в честь чего НОАК заявил, что при нападении Японии на Курилы они нам помогут. Лавров сказал, что такой военный союз,как НАТО ни нам ни КНР не нужен. Что касается СВИФТ , то КНР он пока не нужет, т.к. пиндосы должны кучу долларов. Как же вы все либерасты надоели

12:00 2 0
И.И..:

величественного пафоса не случилось, что было предсказуемо изначально, ибо цели и задачи разные. как и пути их жостижения.

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