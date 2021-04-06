Бюджетные деньги «уйдут» в Китай. Минфин потратит миллиарды на скупку юаней 370 0 Экономика

Минфин упорно наращивает объем китайской валюты в резервах России. Накануне ведомство объявило об увеличении скупки юаней в самое ближайшее время. С 7 апреля по 7 мая из бюджета страны будет выделено в общей сложности 185,7 млрд руб., из которых 27,85 млрд пойдут на закупку китайской валюты, то есть эти деньги, представляющие собой сверхдоходы от нефти, фактически «уйдут» в Китай. При этом в последние два месяца из-за колебаний курса юаня Россия получила убыток от вложений в него в размере 350 млн долларов.