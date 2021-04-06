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Бюджетные деньги «уйдут» в Китай. Минфин потратит миллиарды на скупку юаней

6 Апреля 2021 370 0 Экономика
Бюджетные деньги «уйдут» в Китай. Минфин потратит миллиарды на скупку юаней

Минфин упорно наращивает объем китайской валюты в резервах России. Накануне ведомство объявило об увеличении скупки юаней в самое ближайшее время. С 7 апреля по 7 мая из бюджета страны будет выделено в общей сложности 185,7 млрд руб., из которых 27,85 млрд пойдут на закупку китайской валюты, то есть эти деньги, представляющие собой сверхдоходы от нефти, фактически «уйдут» в Китай. При этом в последние два месяца из-за колебаний курса юаня Россия получила убыток от вложений в него в размере 350 млн долларов.

Вложения в юани в ежедневном режиме

  • Минфин на своем сайте сообщил об увеличении расходов бюджета на покупку валюты в резервы. С 7 апреля по 7 мая ведомство закупит для Фонда национального благосостояния валюты на 185,7 млрд руб. Ежедневно из бюджета будет тратиться 8,4 млрд руб. на пополнение резервов.
  • Вместе с тем Минфин делает оговорку, что с апреля этого года скупка валюты будет идти в соответствии с обновленной валютной структурой. Это означает, что доля доллара и евро – наиболее надежных валют – будет снижена с 45% до 35% по каждой валюте, а высвобожденные 20% пойдут на покупку китайского юаня (15%) и японской иены (5%).
  • Из этого можно сделать вывод, что на покупку юаней уйдет 27,85 млрд руб. в течение месяца, или 1,26 млрд руб. из федерального бюджета ежедневно будут вкладываться в китайскую валюту, а соответственно, будут утекать в китайскую экономику. В итоге Минфин разживется 2,4 млрд юаней (эта сумма равна 365 млн долларов). В общей сложности в ФНБ будет уже 113,4 млрд юаней.
  • Но вложения в юани несут России одни лишь убытки: в марте юань в рамках контролируемой девальвации Национального банка Китая подешевел на 1,7%, с 6,46 до 6,57 юаней за доллар. ФНБ от этого «похудел» на 300 млн долларов, а Россия в целом, с учетом вложений Центробанка в юани, лишилась 1,3 млрд долларов.

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  • Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин напоминает, что 87% валютного оборота в России приходится на доллар. За весь март, по данным Мосбиржи, объем торгов юанем не превышал 400-700 млн руб. в день. Поэтому ЦБ будет закупать китайские юани не в России. Сначала регулятор купит доллары на российском рынке, а потом «отнесет» эти доллары в Китай, чтобы купить юани.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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