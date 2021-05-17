Вывоз продуктов из России в Китай увеличился на 57% в 2021 году
17 Мая 2021 749 3 Экономика
Россия продолжает наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. По данным портала «Экспортеры России», с января по март из России в Китай было вывезено 1,8 млн тонн продуктов, что на 57% больше, чем тот же период прошлого года. На продаже продовольствия Китаю страна заработала 1,09 млрд долларов.
Продукты уходят в Китай
- Россия увеличила экспорт продовольствия в Китай на 57%, или до 1,8 млн тонн, в первом квартале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Экспортеры России». Несмотря на рост физических объемов более чем в два раза, в денежном выражении российские экспортеры получили всего на 9,5% больше – 1,09 млрд долларов. Таким образом, мировой рост цен на 30,8% за год в целом никак не помог увеличить выручку России.
- Больше всего Россия экспортировала соевых бобов (под эту культуру заняты поля на Дальнем Востоке) – более 1 млн тонн (рост в 4,4 раза). В денежном выражении за них удалось выручить 357 млн долларов (рост в 4,9 раза). Рост показал и экспорт ракообразных – при увеличившихся на 75% объемах выручка составила 97 млн долларов, что в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.
- Китайские СМИ также пишут о росте экспорта говядины в 26 раз (!) при росте за весь 2020 год в 4,4 раза. Между тем российские власти требуют объяснить производителей мяса рост цен на 4%, до 376 руб. за кг говядины, а СМИ пишут, что россиянам говядина стала не по карману. Также Китай заинтересован в росте поставок из России подсолнечного, рапсового и соевого масла, мяса птицы (которое в России в дефиците), шоколадных кондитерских изделий и молочной продукции.
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- Эксперты говорят о сохранении «положительной тенденции» экспорта. Потенциал поставок продовольствия в Китай до 2030 года оценивается в 7-7,6 млрд долларов. При этом в 2020 году Россия вывезла продовольствия на рекордные 30,09 млрд долларов. В Китай ушло 13% от этого объема. Цены на продукты в самой России выросли до 8% в среднем, а на 24 базовых продукта – на 15,6%. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал причиной роста цен «жадность» бизнеса, однако ничего не сказал про многократно выросший экспорт.
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Для веры, гляньте графики потребления пальмы в сша и в европе например, если вы наивно думаете что на западе отличная еда-та еще резинопластмасса!
Интересно,молочные продукты в Китай тоже с пальмовым маслом уходят,или это только для россиян?
мишустин еще забыл упомянуть о том, что вроде как на международном рынке продовольствия идет рост цен на все. на деле оказывается, что продажи за рубеж идут на фоне понижения цены, потому вывозит госмонополия все более, оставляя в закромах лишь месячный запас необходимого.виной всему острейший дефицит твердой валюты. что до собственного населения-да фиг с ним, проживут как нибудь на садовых участках, с которые будут брать все новые налоги.