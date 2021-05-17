Вывоз продуктов из России в Китай увеличился на 57% в 2021 году 749 3 Экономика

Россия продолжает наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. По данным портала «Экспортеры России», с января по март из России в Китай было вывезено 1,8 млн тонн продуктов, что на 57% больше, чем тот же период прошлого года. На продаже продовольствия Китаю страна заработала 1,09 млрд долларов.