«Газпром» увидел у Китая желание покупать больше газа. В 2020 году он не отобрал контрактный объем 306 0 Экономика

В российской газовой монополии увидели большую потребность у Китая в увеличении поставок природного газа из России. Об этом заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, передает ТАСС. Сейчас газ на китайский рынок поступает по газопроводу «Сила Сибири» мощностью 38 млрд кубометров в год. В 2020 году Китай купил у России всего 3,8 млрд кубометров газа, что меньше контрактного объема в 5 млрд и уровня, оговоренного принципом «бери или плати» в 4,25 млрд.