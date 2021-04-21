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«Газпром» увидел у Китая желание покупать больше газа. В 2020 году он не отобрал контрактный объем

21 Апреля 2021 306 0 Экономика
«Газпром» увидел у Китая желание покупать больше газа. В 2020 году он не отобрал контрактный объем

В российской газовой монополии увидели большую потребность у Китая в увеличении поставок природного газа из России. Об этом заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, передает ТАСС. Сейчас газ на китайский рынок поступает по газопроводу «Сила Сибири» мощностью 38 млрд кубометров в год. В 2020 году Китай купил у России всего 3,8 млрд кубометров газа, что меньше контрактного объема в 5 млрд и уровня, оговоренного принципом «бери или плати» в 4,25 млрд.

Россия верит в потребности Китая

  • По словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, Китай испытывает большую потребность в увеличении поставок газа из России. Зубков рассказал агентству ТАСС, что газовый рынок Китая растет каждые два года на размер экспортной мощности газопровода «Сила Сибири», который может прокачивать до 38 млрд кубометров газа в год (пока он не вышел на плановую мощность).
  • «Поэтому мы уверены, что в Китае имеется потребность в дополнительных поставках газа из России», – заявил Зубков, заверив, что «Газпром» готов их «обеспечить». Тем более, Китай вышел на третье место по потреблению газа после США и России. Это делает его рынок «самым перспективным» в обозримом будущем. «В ближайшие 15 лет (потребление газа – прим. КС) может удвоиться по сравнению с текущим уровнем», – сказал Зубков.
  • Также Зубков отметил, что «географическая структура российской внешней торговли постепенно сдвигается на восток». Он назвал Китай крупнейшим торговым партнером, торговля с которым превышает 100 млрд долларов в год.
  • По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году 38,5% всего торгового оборота России размером 571,9 млрд долларов США пришлось на Евросоюз. На все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и США – 33,8%. Только на 5 стран из ЕС – крупнейших торговых партнеров России приходится 131,6 млрд долларов оборота, тогда как на Китай – 103,9 млрд. (в 2020 году он снизился на 6,7% по отношению к 2019 году).
  • По данным «Газпрома», экспорт газа в Европу составил 177,3 млрд кубометров газа. В Китай компания поставила всего 3,8 млрд. Это меньше, чем прописано в контракте (5 млрд в год) и даже меньше, чем обозначено принципом «бери или плати» (4,25 млрд в год). Китай весь год предпочитал российскому газу более дорогие трубопроводные поставки из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

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  • Газовая монополия сообщала о росте поставок в Китай в начале 2021 года. Однако они шли фактически на грани себестоимости (а учитывая строительство «Силы Сибири» – ниже рентабельности) – 118,5 доллара за тысячу кубометров. Россия продавала Китаю самый дешевый газ в мире – даже Белоруссии тысяча кубометров доставалась за 128,5 доллара. Для сравнения: Европа платила в тот же самый момент 170 долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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