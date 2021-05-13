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Китай делает ставку на конкурента «Газпрома». Вложит в проект с ним 29 млрд долларов

13 Мая 2021 19 0 Экономика
Китай делает ставку на конкурента «Газпрома». Вложит в проект с ним 29 млрд долларов

Китай заинтересован во вложении средств в расширение Северного месторождения в Катаре. Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec готова инвестировать 28,7 млрд долларов в его разработку в обмен на долю в проекте. Со стороны Катара в проекте будет участвовать нефтегазовая корпорация Qatar Petroleum – крупнейший в мире производитель СПГ и главный конкурент российского «Газпрома».

Китай выбирает Катар

  • По данным издания Gulf News, нефтегазовый гигант PetroChina со стороны Китая и нефтегазовая корпорация Qatar Petroleum со стороны Катара ведут переговоры о совместном крупном проекте по добычи газа. Компании могут совместно начать расширять Северное месторождение в Катаре, которое считается крупнейшим в мире проектом по производству сжиженного природного газа (СПГ).
  • Китайская сторона готова вложить в проект 28,7 млрд долларов при условии, что Катар предоставит PetroChina долю в проекте. Катар может на это пойти – запасы газа у страны составляют 12% от мировых, 23,9 трлн кубометров (всего в мире 200 трлн кубометров). Катар уступает по запасам газа только России и Ирану.
  • Больше всего запасов – 14 трлн кубометров – у Катара сосредоточены в Северном месторождении, на которое и нацелился Китай. Предварительно Sinopec и Qatar Petroleum подписали соглашение о поставках 2 млн тонн СПГ в год в течение десяти лет. Это первое долгосрочное соглашение о поставках СПГ для Китая.
  • Катар заявлял о своих глобальных амбициях в прошлом году. По словам министра энергетики и главного исполнительного директора Qatar Petroleum Саада Шерида аль-Кааби, Катар – самый эффективные производитель в мире, что дает возможность преодолевать любые рыночные шоки. В то время как многие вынуждены сворачивать добычу из-за низких цен, Катар намерен нарастить производство в 1,5 раза к 2025 году – до 110 млн тонн.

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  • «Газпром» поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В 2020 году по нему должно было поступить 5 млрд кубометров газа в Китай либо 4,25 млрд по принципу «бери или плати». Однако китайская сторона закупила только 4 млрд кубометров, предпочитая более дорогой газ из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). Тем не менее руководство «Газпрома» постоянно говорит о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию, на который Китай пока «добро» не давал.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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