Китай делает ставку на конкурента «Газпрома». Вложит в проект с ним 29 млрд долларов 19 0 Экономика

Китай заинтересован во вложении средств в расширение Северного месторождения в Катаре. Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec готова инвестировать 28,7 млрд долларов в его разработку в обмен на долю в проекте. Со стороны Катара в проекте будет участвовать нефтегазовая корпорация Qatar Petroleum – крупнейший в мире производитель СПГ и главный конкурент российского «Газпрома».