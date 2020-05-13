Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше 3701 2 Экономика img_copyright

Главный маршрут доставки российского газа в Европу оказался под угрозой – газопровод «Ямал-Европа» может столкнуться с проблемами после 17 мая текущего года. Именно в этот день закончится контракт на транзит газа из России по территории Польши. Проблема в том, что польские власти не собираются продлевать соглашение. А это значит, что 33 млрд кубометров в год не будут доставлены европейским потребителям.