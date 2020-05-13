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Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше

13 Мая 2020 3701 2 Экономика
Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше
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Главный маршрут доставки российского газа в Европу оказался под угрозой – газопровод «Ямал-Европа» может столкнуться с проблемами после 17 мая текущего года. Именно в этот день закончится контракт на транзит газа из России по территории Польши. Проблема в том, что польские власти не собираются продлевать соглашение. А это значит, что 33 млрд кубометров в год не будут доставлены европейским потребителям.

Польша хочет больше денег

  • На газопровод «Ямал-Европа» приходится пятая часть поставок российского газа в Европу – 33 млрд кубометров из примерно 160 млрд в год. Транзит через территорию Польши осуществляется на основе соглашения о совместном предприятии польской PGNiG и «Газпрома» EuRoPol GAZ. В этом предприятии польской и российской стороне принадлежит по 48%. Соглашение было заключено в 1990-х и срок его действия истекает 17 мая 2020 года.
  • Летом прошлого года польский газотранспортный оператор Gaz System объявил, что продлевать соглашение он не будет. После его окончания планируется выставлять мощности газопровода на аукционах и совершать по нему единичные поставки. Это соответствует антимонопольной политике Евросоюза.
  • Однако эта мера приведет не столько к росту конкуренции со стороны других поставщиков (пользоваться трубой кроме «Газпрома» некому), сколько повысит стоимость транзита через Польшу, пишет Bloomberg.
  • В Польше это прекрасно понимают. Истинной целью страны является не защита конкуренции, а повышение доходов от транзита газа через свою территорию. В мае перед окончанием действия соглашения в стране был принят новый Сетевой кодекс с повышенными тарифами на прокачку топлива.
  • Но пока результаты аукционов на использование мощностей «Ямал-Европа» в Польше не впечатляют: в третьем квартале проданы 80% мощностей, а ближайшие аукционы на май и июнь не состоялись. Это связано с тем, что экспорт России в ЕС рухнул на 20% в первом квартале и, скорее всего, сильно снизится во втором квартале, а вот в третьем будет оживление.
  • Сама Польша до сих пор закупала до 10 млрд кубометров в год у России, в целом же потребляла 18 млрд. Долгосрочный контракт с Россией рассчитан до 2022 года. И Польша уже объявила, что продлевать его не будет. Сейчас ей проще получать СПГ из США или Катара либо норвежский газ по трубе.
  • «Газпром» пострадает от повышения тарифа на транзит. Цены в Европе бьют исторические минимумы: 60 долларов за тысячу кубометров. Это меньше, чем стоимость газа в Ленинградской области, где она составляет 63 доллара. В 2019 году «Газпром» закончил с убытком в 190 млрд руб. В этому году «дыра» в бюджете монополии может составить до 10 млрд долларов.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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20:52, 13.05 3 1
петр владимирович копышев:

проложили газопроводов очень дорогих,за свой счёт,без учёта реального потребления,иногда без полного согласования производства работ,а оказалось что газ ни кому не нужен в таких объёмах,и везде палки в колёса Польша,Украина ,почти весь ЕС

20:49, 13.05 2 0
Михаил Викторович Махалкин:

вшивота она исть по-бень.

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