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«Дыра» в бюджете «Газпрома» достигнет 10 млрд долларов к концу 2020 года
12 Мая 2020 2468 2 Экономика
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В бюджете российской газовой монополии «Газпром» к концу года образуется «дыра» на 10 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg. Кассовый разрыв в бюджете компании возник из-за непомерных расходов на капитальные стройки газопроводов и рекордно низких цен на газ в Европе. Закрывать дефицит бюджета «Газпрому» придется за счет займов, но уже половину новых кредитов компания тратит на погашение старых. Света в конце тоннеля не видно.
Конец эпохи газопроводов
- В 2019 году «Газпром» оказался убыточным по денежным потокам: на инвестиции в газопроводы монополия потратила на 190 млрд руб. больше, чем получила от операционной деятельности. Несмотря на падение экспорта, компания сосредоточилась на постройке избыточных мощностей, которые выгодны, прежде всего, подрядчикам монополии. Расчет был на повышение спроса в 2020 году, однако зима выдалась теплой и газовые хранилища в Европе сохраняли достаточные запасы – они были заполнены на 66 млрд кубометров газа по состоянию на 28 апреля (на 15 млрд кубометров больше, чем годом ранее). Поэтому российский газ Европе был не нужен и летом закупки не превысят 30 млрд кубометров.
- Из-за пандемии коронавируса и карантинных мер цены на энергоресурсы достигли минимума. В апреле на спотовом рынке (разовые сделки) цены на газ в Европе опустились до 60 долларов за тысячу кубометров. Даже в России они были выше – на уровне 63 долларов для Ленобласти и 67 долларов для регионов Южного федерального округа. В связи с этим сократить кассовый разрыв у «Газпрома» в первом квартале не получилось. Учитывая ближайшие перспективы, сделать это не удастся до конца года.
- По итогам года разница между доходами и расходами составит 10 млрд долларов в пользу расходов. Покрывать его придется за счет займов. С начала года «Газпром» уже занял 3,9 млрд долларов в иностранной валюте. Половина этой суммы ушла на погашение текущих долгов: в феврале были погашены евробонды на 800 млн долларов, в марте – на 1 млрд евро. Также в сентябре придется выплатить еще 500 млн долларов.
- Если в 2019 году «Газпром» продавал тысячу кубометров газа в Европе за 210 долларов, то в 2020 году в монополии ожидают цены в 133 доллара. Не исключают и падения до 70 долларов летом. Об этом говорил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников. Компании приходится продавать топливо на электронной площадке ниже 100 долларов за тысячу кубометров. В апреле 2,2 млрд кубометров были проданы по 97 долларов.
- Снизится и экспорт в Европу – на 17%, до 166 млрд кубометров. В результате монополия потеряет половину выручки на самом доходном для себя рынке. Из-за того, что «Газпром» продает газ по долгосрочным контрактам, его цены сейчас на 20% выше рынка. Это не нравится покупателям, поэтому поставки в первом квартале 2020 года рухнули на 20%.
- По результатам первого квартала «Газпром» решил урезать инвестиционную программу на текущий год на 216 млрд руб., но окончательное решение будет принято по итогам полугодия. Также возможно, что в 2021 году инвестиции будут сокращены на 285 млрд руб., а в 2022-м – еще на 448 млрд руб. Эпоха газопроводов может уйти безвозвратно в прошлое. Текущие мощности «потоков» едва ли будут использоваться наполовину и вряд ли окупятся.
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На снимке эффективный менагер Рашки...самый эффективнодефективный...ну как там турпоток или северный поживает ...кто бл...ть деньги за трубы возвращать будет ? Да еще ж блть народное достояние в Китай имеется...где деньги мюллер?
Во сказочные долбое.., ой, менеджеры!!!Довели Газпром до ручки!!!В одном польза - может начнут мухосранские деревни газифицировать!!!А то ведь 40% российских деревень - без газа!!!И даже некоторые города!!!