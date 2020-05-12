«Дыра» в бюджете «Газпрома» достигнет 10 млрд долларов к концу 2020 года 2468 2 Экономика img_copyright

В бюджете российской газовой монополии «Газпром» к концу года образуется «дыра» на 10 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg. Кассовый разрыв в бюджете компании возник из-за непомерных расходов на капитальные стройки газопроводов и рекордно низких цен на газ в Европе. Закрывать дефицит бюджета «Газпрому» придется за счет займов, но уже половину новых кредитов компания тратит на погашение старых. Света в конце тоннеля не видно.