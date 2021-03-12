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«Подозрительно бедным» откажут в выплате пособий на детей. Безработным тоже

12 Марта 2021 278 1 Экономика
«Подозрительно бедным» откажут в выплате пособий на детей. Безработным тоже

В России могут измениться правила выплаты социальных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Минтруда предлагает лишить поддержки государства семьи, на членов которых зарегистрированы несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека, а также новые внедорожники, сообщает «Коммерсант». Но также на выплаты не смогут рассчитывать те, у кого нет доходов и «уважительной причины» не работать.

«Бедным» с недвижимостью и джипами откажут в поддержке

  • Минтруда выступило с инициативой перестать выплачивать детские пособия «подозрительно бедным». Как пишет «Коммерсант», к таковым могут быть отнесены люди, которые официально зарабатывают мало, однако владеют недвижимостью более 40 квадратных метров на человека и несколькими автомобилями и джипами.
  • По мнению чиновников министерства, это поможет сделать поддержку детей в малоимущих семьях «более адресной и эффективной». На текущий момент для получения помощи от государства достаточно, чтобы официальные доходы членов семьи были ниже прожиточного минимума на человека. В Минтруда считают, что из-за этого выплаты могут получать люди с «явно высокими» доходами.
  • Изменение правил, впрочем, не затронет семьи, у которых есть квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тыс. руб. Семьи, которые владеют всем этим одновременно, будут считаться нуждающимися и получат от государства положенные деньги.

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  • Помимо этого Минтруда собирается лишить помощи тех, у кого нет «уважительной причины не работать». На выплаты могут не рассчитывать люди, которые не имеют никаких официальных доходов, включая зарплату, выплаты по договорам, гонорары, пенсии или стипендии.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:06 0 0
Сергей Рудов:

Интересно,а по каким критериям и кто,будет определять "подозрительную бедность"?Воистину,нет предела маразму нашим чиновникам.

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