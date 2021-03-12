«Подозрительно бедным» откажут в выплате пособий на детей. Безработным тоже 278 1 Экономика

В России могут измениться правила выплаты социальных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Минтруда предлагает лишить поддержки государства семьи, на членов которых зарегистрированы несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека, а также новые внедорожники, сообщает «Коммерсант». Но также на выплаты не смогут рассчитывать те, у кого нет доходов и «уважительной причины» не работать.