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«Подозрительно бедным» откажут в выплате пособий на детей. Безработным тоже
12 Марта 2021 278 1 Экономика
В России могут измениться правила выплаты социальных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Минтруда предлагает лишить поддержки государства семьи, на членов которых зарегистрированы несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека, а также новые внедорожники, сообщает «Коммерсант». Но также на выплаты не смогут рассчитывать те, у кого нет доходов и «уважительной причины» не работать.
«Бедным» с недвижимостью и джипами откажут в поддержке
- Минтруда выступило с инициативой перестать выплачивать детские пособия «подозрительно бедным». Как пишет «Коммерсант», к таковым могут быть отнесены люди, которые официально зарабатывают мало, однако владеют недвижимостью более 40 квадратных метров на человека и несколькими автомобилями и джипами.
- По мнению чиновников министерства, это поможет сделать поддержку детей в малоимущих семьях «более адресной и эффективной». На текущий момент для получения помощи от государства достаточно, чтобы официальные доходы членов семьи были ниже прожиточного минимума на человека. В Минтруда считают, что из-за этого выплаты могут получать люди с «явно высокими» доходами.
- Изменение правил, впрочем, не затронет семьи, у которых есть квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тыс. руб. Семьи, которые владеют всем этим одновременно, будут считаться нуждающимися и получат от государства положенные деньги.
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- Помимо этого Минтруда собирается лишить помощи тех, у кого нет «уважительной причины не работать». На выплаты могут не рассчитывать люди, которые не имеют никаких официальных доходов, включая зарплату, выплаты по договорам, гонорары, пенсии или стипендии.
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Интересно,а по каким критериям и кто,будет определять "подозрительную бедность"?Воистину,нет предела маразму нашим чиновникам.