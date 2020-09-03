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Почему продажу вещей на «Авито» нельзя обложить налогом

3 Сентября 2020 361 0 Экономика
Почему продажу вещей на «Авито» нельзя обложить налогом

Минфин поспешил опровергнуть информацию «Ведомостей» о введении нового налога на продажу бывших в употреблении вещей через интернет-площадки и социальные сети. В ведомстве отметили, что на сделки купли-продажи распространяется налог на доходы физических лиц в размере 13%, но по действующему законодательству налог взиматься не может во многих случаях.

Налог сочли бессмысленным

Никакого нового налога на россиян не вводится, заявили в Минфине. Доходы с продажи подержанных вещей россияне могут оставить себе и не выплачивать с них налоги. До этого «Ведомости» писали, что функции налоговых агентов на интернет-платформы и социальные сети возлагаться не будут. Поэтому граждане должны самостоятельно уплачивать НДФЛ с продажи б/у вещей Федеральной налоговой службе.

Как отметили в Минфине, действующее законодательство четко указывает, в каком случае не нужно платить налог с продажи вещи.

  • Во-первых, это касается продажи вещи за сумму меньшую, чем она покупалась. Большинство подержанных товаров реализуются по ценам ниже себестоимости.
  • Во-вторых, если речь идет о вещи в личном пользовании, чья стоимость меньше 250 тыс. руб. До 99% всех лотов россиян касаются именно таких вещей.
  • В-третьих, если вещь была в пользовании у человека больше 3 лет.

Эти положения закона делают совершенно бессмысленной идею нового налога, который, по данным «Ведомостей», должен был принести бюджету до 80 млрд руб. в год.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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