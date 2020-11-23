Падение экономики России ускорилось. Ни одна отрасль не растет 313 0 Экономика

Российская экономика после небольшого восстановления летом снова устремилась камнем на дно. Согласно свежим данным Минэкономразвития, в октябре Россия потеряла 4,7% ВВП. Впервые с начала года упала единственная отрасль, показывавшая рост – сельское хозяйство. Оно обрушилось сразу на 6,6%. Среди причин – плохой урожай, затоваренности и отсутствие спроса из-за пандемии и сокращения доходов россиян.