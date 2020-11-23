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Падение экономики России ускорилось. Ни одна отрасль не растет
23 Ноября 2020 313 0 Экономика
Российская экономика после небольшого восстановления летом снова устремилась камнем на дно. Согласно свежим данным Минэкономразвития, в октябре Россия потеряла 4,7% ВВП. Впервые с начала года упала единственная отрасль, показывавшая рост – сельское хозяйство. Оно обрушилось сразу на 6,6%. Среди причин – плохой урожай, затоваренности и отсутствие спроса из-за пандемии и сокращения доходов россиян.
Остается только подсчитывать потери
- Падение российской экономики ускорилось с минус 3% ВВП в сентябре до минус 4,7% в октябре. Об этом говорится в свежем докладе Минэкономразвития, которое констатирует – за 10 месяцев экономика России потеряла 3,6% ВВП по сравнению с 2019 годом.
- Самое интересное в докладе министерства – за счет чего в 1,5 раза ускорилось падение. Так, чиновники пишут, что «основной вклад в усиление спада» сделали обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.
- В частности, промышленность (за вычетом добывающей) упала на 4,4%: в металлообработке наибольший спад – минус 27,4%, в производстве компьютеров и электроники – минус 15,5%, в выпуске кожи и меха – минус 15,1%. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снизилась на 10,6%.
- В сельском хозяйстве дела обстоят еще хуже – если в сентябре отрасль показывала рост на 1,4% (как и в целом с начала года), то в октябре вдруг появился большой минус – 6,6%. Это рекорд падения за два последних года, когда, по словам чиновников, отрасль начала развиваться за счет импортозамещения. В Минэкономразвития объясняют такой результат – «эффектом базы»: в 2019 году были хорошие показатели по подсолнечнику и сахарной свекле, которые обрушились в этом году на 13,1% и 35,2% соответственно.
- Однако хуже всего себя чувствует транспортный сектор – пассажирские перевозки в октябре сжались на 42,2% (за месяц до этого было 36,6%), грузовые – до 4% (было 3,9%). Россия меньше перевозит людей, товаров и сырья.
- Несмотря на ограничение передвижения и закрытые границы, сэкономленные на туризме деньги слабо поддерживают потребительский спрос – спад продаж непродовольственных товаров составил 1,1%, а оборот розницы упал на 2,4%. Продажи поддерживаются за счет кредитов – в октябре их выдача выросла на 10%.
- Но есть и хорошие новости от Росстата: зарплаты россиян выросли в сентябре на 2,2%, данных за октябрь пока нет. Однако рост полностью обеспечен индексацией зарплат в бюджетном секторе на 3%. А вот в частном бизнеса зарплаты упали на 2,5%. При этом уровень безработицы не снижается – 6,3%.
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