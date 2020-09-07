Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
07 СЕН, 13:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

07 СЕН, 13:25 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Оздоровительный эффект COVID-19

7 Сентября 2020 201 0 Экономика
Оздоровительный эффект COVID-19

Коронавирус охладил мировую экономику, включая и российскую. Кроме того, он привел к человеческим жертвам. Все это содействует восприятию COVID-19 в качестве своеобразной кары небесной или гнусных козней мировой закулисы. А не несет ли новое заболевание очистительный эффект для человечества? Какие положительные импульсы дает эта пресловутая эпидемия?

Сегодня мировое информационное пространство переполнено разнообразными сведениями о злобном вирусе COVID-19 и закулисных махинациях его предполагаемых создателей. Сегодня по умолчанию считается, что каждый может выдвигать свою версию происходящих событий, ибо все равно истина никому не известна. В связи с этим позволю себе свою доморощенную поведенческую модель эпидемии коронобесия.

Сначала о происхождении коронавируса. Как известно «бритва Оккама» требует, чтобы среди разных вариантов объяснения рассматриваемого явления выбиралось самое простое, а не самое замысловатое. А самым простым является предположение, что, независимо от происхождения COVID-19, его «выход в свет» был отнюдь не срежиссированным, а явно спонтанным и непреднамеренным. В пользу этой версии говорит тот факт, что явных выгодополучателей от означенного вируса так и не обнаружено, а все последствия от него заранее просчитать было невозможно. Скорее, мы видим, что буквально все страны и все политические элиты так или иначе пострадали от выпущенного из бутылки джинна. Однако из сказанного не следует, что весь мир тупо взирал на неординарное явление и ничего не делал для того, чтобы использовать его в своих целях. Именно это и сбивает с толку большинство людей. На самом деле некоторые политические кланы властных элит быстро сориентировались в ситуации и использовали ее в свою пользу. Например, Демократическая партия США разыграла карту карантина для ослабления авторитета своего республиканского оппонента – действующего президента Дональда Трампа; похожие действия имели место в Китае, где проамериканское либеральное лобби попыталось дестабилизировать ситуацию с прицелом на свержение Си Цзиньпина. Европейские страны и Россия вместе с ними бездарно присоединились к обозначенному странами-лидерами тренду, не слишком утруждая себя анализом возникшей ситуации. Швеция и Белоруссия продемонстрировали редкое по нынешним временам здравомыслие, что вызвало негодование со стороны недееспособного руководства стран-марионеток.

Итог сказанного состоит в том, что COVID-19 выступил в роли разновидности стихийного бедствия, каковым он на самом деле и является. Похожие события были до него, будут и после. Как говорил мудрейший Соломон, нет ничего нового под солнцем; что было, то и будет.

Теперь два слова о значении COVID-19. Есть, пожалуй, два бесспорных последствия от этой эпидемии.

Первое – существенный спад экономической активности. И это, как ни странно, является оздоравливающим средством для современной перегретой мировой экономики. Она уже давно нуждалась в существенном охлаждении, но даже следующие друг за другом международные кризисы не слишком хорошо справлялись с этой задачей. COVID-19 является еще одной пробой сил в этом направлении и, как показывает опыт, даже он не смог надолго затормозить рост – национальные экономики довольно быстро восстанавливаются.

Логично задать вопрос: а зачем охлаждать экономику? Ответ на него тот, который долгое время никого не устраивал: экономический рост подошел к своему физическому пределу, превышение которого приведет к полному крушению экологии планеты. Сегодня вопрос стоит ребром: либо учиться жить в условиях депрессии, либо гибель человечества по экологическим причинам. Ледники повсеместно тают, температура воздуха растет, климат меняется и становится все более нестабильным, люди живут преимущественно в многоэтажных коробках, пресная вода становится дефицитом, пустыни отвоевывают у людей жизненное пространство и т.д. А теперь на минуту представим, что Китай и все остальные страны в ближайшие 30 лет будут развиваться такими же темпами, как и в предыдущие 30 лет. Только законченный идиот не согласится с тем, что в этом случае планета в прямом смысле слова перегреется со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот поэтому и нужен COVID-19. Нужен он будет и в последующие годы.

На мой взгляд, COVID-19 – это репетиция перехода к другой модели социального развития современной цивилизации. Здесь сделаем паузу и напомним, что примерно 10 тысяч лет человечество находилось в состоянии так называемой мальтузианской ловушки, когда роста экономики практически не происходило. И только последние 200–250 лет мир функционировал в режиме экономического роста. Однако этот режим представляет собой экспоненциальный, т.е. взрывной, рост, который характерен для переходного режима и никак не может быть нормой. Похоже, что пришло время возвращаться к эпохе депрессии, т.е. стабилизации уровня производства, на базе новой социальной модели. Однако современные экономисты даже не ставят вопрос о новой модели социального бытия, продолжая строить сложнейшие математические модели экономических процессов, которые уже откровенно никому не нужны и уже давно не воспроизводят адекватно окружающую действительность. Ну и как здесь обойтись без COVID-19? Надо подтолкнуть человечество к пониманию истинных ценностей и проблем?

В этом смысле COVID-19 хотя бы немного охладил мировую экономику и горячие умы политиков, бизнесменов и ученых, следовательно, способствовал оздоровлению общества.

Второе бесспорное последствие коронавируса – активизация дистанционных форм работы, учебы и других социальных взаимодействий. Технологически современный мир к этому давно готов, но институциональная и ментальная консервативность общества мешала в полной мере принять этот факт и внедрить все возможные дистанционные инструменты. COVID-19 ускорил внедрение дистанционных инноваций и, судя по всему, даже с исчезновением вируса эти инновации останутся. Хочу заметить, не следует недооценивать данный аспект эпидемии. Дело в том, что окончательно стала ясной необходимость перехода к новой экономике, где большое число людей не нуждается в так называемых рабочих местах, трудясь в удаленном режиме без ущерба для дела. Это в свою очередь позволяет снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, сэкономить силы и время людей на дорогу на работу и обратно, снизить потребности в офисных помещениях и т.п. Тем самым коронавирус инициирует переход к новому технологическому укладу, что отнюдь не так плохо.

Итак, если учесть, что истинная вирулентность и летальность COVID-19 оказались не столь ужасающими, как это раздувалось СМИ, то позволю себе предположить, что в целом положительные последствия коронавируса перевешивают его отрицательные стороны. Разумеется, я далек от того, чтобы петь осанну новому заболеванию, но и не признавать присутствующие в нем положительные стимулы было бы неверно.

Мне, конечно, могут возразить, мол, COVID-19 обострил все международные противоречия, например, противостояние США и Китая, политический кризис на Ближнем Востоке, раскол элит в разных странах с вытекающими отсюда беспорядками и нарушениями закона и т.д. В ответ я могу сказать лишь следующее: все эти противоречия были давно и все равно проявились бы в своем нынешнем варианте даже и при отсутствии коронавируса. Цивилизационный Вызов уже не первый год стоит перед властными элитами, вопрос только в том, когда и какой Ответ они на него дадут. И коронавирус тут ничего не решает.

 

Автор – Сотрудник Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Евгений Балацкий
Евгений Балацкий

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Минфин потратил все доллары. ФНБ вскрыли для покрытия дефицита

Минфин потратил все доллары. ФНБ вскрыли для покрытия дефицита
Экономика

По 35 тысяч рублей в месяц. Безработные могут получить базовый доход

По 35 тысяч рублей в месяц. Безработные могут получить базовый доход
Экономика

Кипр шантажирует Москву. Опубликован список «офшорной аристократии» России

Кипр шантажирует Москву. Опубликован список «офшорной аристократии» России
Экономика

Вторая волна коронавируса начинается в России. Но карантина не будет

Вторая волна коронавируса начинается в России. Но карантина не будет
Политика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд

В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд

В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России

В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России

Новости дня

12:24 В Минске похитили лидера оппозиции Марию Колесникову В Минске похитили лидера оппозиции Марию Колесникову
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:42 За сутки в России выявлено 5185 новых случаев инфицирования COVID-19 За сутки в России выявлено 5185 новых случаев инфицирования COVID-19
11:18 СР: прожиточный минимум в России необходимо повысить до 31 тыс. рублей СР: прожиточный минимум в России необходимо повысить до 31 тыс. рублей
10:56 Попова рассказала о формировании у россиян иммунитета к COVID-19 Попова рассказала о формировании у россиян иммунитета к COVID-19
10:39 ООН: Украина несет ответственность за обеспечение крымчан питьевой водой ООН: Украина несет ответственность за обеспечение крымчан питьевой водой
10:14 Украина требует срочных переговоров с Россией по Донбассу Украина требует срочных переговоров с Россией по Донбассу
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:51 Более 15 тыс. россиян лишились кредитных каникул Более 15 тыс. россиян лишились кредитных каникул

Узнай, страна!

12:58 В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд В Калужской области создают Инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий» за ₽18 млрд
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:26 В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России В Ярославской области начат выпуск двигателей большой мощности, не имеющих аналогов в России
09:48 В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет В Москве открыли «порт пяти морей», капитально отреставрированный впервые за 70 лет
04 СЕН, 12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы? ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
04 СЕН, 11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
04 СЕН, 08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter