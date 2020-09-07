Оздоровительный эффект COVID-19

Коронавирус охладил мировую экономику, включая и российскую. Кроме того, он привел к человеческим жертвам. Все это содействует восприятию COVID-19 в качестве своеобразной кары небесной или гнусных козней мировой закулисы. А не несет ли новое заболевание очистительный эффект для человечества? Какие положительные импульсы дает эта пресловутая эпидемия?

Сегодня мировое информационное пространство переполнено разнообразными сведениями о злобном вирусе COVID-19 и закулисных махинациях его предполагаемых создателей. Сегодня по умолчанию считается, что каждый может выдвигать свою версию происходящих событий, ибо все равно истина никому не известна. В связи с этим позволю себе свою доморощенную поведенческую модель эпидемии коронобесия.

Сначала о происхождении коронавируса. Как известно «бритва Оккама» требует, чтобы среди разных вариантов объяснения рассматриваемого явления выбиралось самое простое, а не самое замысловатое. А самым простым является предположение, что, независимо от происхождения COVID-19, его «выход в свет» был отнюдь не срежиссированным, а явно спонтанным и непреднамеренным. В пользу этой версии говорит тот факт, что явных выгодополучателей от означенного вируса так и не обнаружено, а все последствия от него заранее просчитать было невозможно. Скорее, мы видим, что буквально все страны и все политические элиты так или иначе пострадали от выпущенного из бутылки джинна. Однако из сказанного не следует, что весь мир тупо взирал на неординарное явление и ничего не делал для того, чтобы использовать его в своих целях. Именно это и сбивает с толку большинство людей. На самом деле некоторые политические кланы властных элит быстро сориентировались в ситуации и использовали ее в свою пользу. Например, Демократическая партия США разыграла карту карантина для ослабления авторитета своего республиканского оппонента – действующего президента Дональда Трампа; похожие действия имели место в Китае, где проамериканское либеральное лобби попыталось дестабилизировать ситуацию с прицелом на свержение Си Цзиньпина. Европейские страны и Россия вместе с ними бездарно присоединились к обозначенному странами-лидерами тренду, не слишком утруждая себя анализом возникшей ситуации. Швеция и Белоруссия продемонстрировали редкое по нынешним временам здравомыслие, что вызвало негодование со стороны недееспособного руководства стран-марионеток.

Итог сказанного состоит в том, что COVID-19 выступил в роли разновидности стихийного бедствия, каковым он на самом деле и является. Похожие события были до него, будут и после. Как говорил мудрейший Соломон, нет ничего нового под солнцем; что было, то и будет.

Теперь два слова о значении COVID-19. Есть, пожалуй, два бесспорных последствия от этой эпидемии.

Первое – существенный спад экономической активности. И это, как ни странно, является оздоравливающим средством для современной перегретой мировой экономики. Она уже давно нуждалась в существенном охлаждении, но даже следующие друг за другом международные кризисы не слишком хорошо справлялись с этой задачей. COVID-19 является еще одной пробой сил в этом направлении и, как показывает опыт, даже он не смог надолго затормозить рост – национальные экономики довольно быстро восстанавливаются.

Логично задать вопрос: а зачем охлаждать экономику? Ответ на него тот, который долгое время никого не устраивал: экономический рост подошел к своему физическому пределу, превышение которого приведет к полному крушению экологии планеты. Сегодня вопрос стоит ребром: либо учиться жить в условиях депрессии, либо гибель человечества по экологическим причинам. Ледники повсеместно тают, температура воздуха растет, климат меняется и становится все более нестабильным, люди живут преимущественно в многоэтажных коробках, пресная вода становится дефицитом, пустыни отвоевывают у людей жизненное пространство и т.д. А теперь на минуту представим, что Китай и все остальные страны в ближайшие 30 лет будут развиваться такими же темпами, как и в предыдущие 30 лет. Только законченный идиот не согласится с тем, что в этом случае планета в прямом смысле слова перегреется со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот поэтому и нужен COVID-19. Нужен он будет и в последующие годы.

На мой взгляд, COVID-19 – это репетиция перехода к другой модели социального развития современной цивилизации. Здесь сделаем паузу и напомним, что примерно 10 тысяч лет человечество находилось в состоянии так называемой мальтузианской ловушки, когда роста экономики практически не происходило. И только последние 200–250 лет мир функционировал в режиме экономического роста. Однако этот режим представляет собой экспоненциальный, т.е. взрывной, рост, который характерен для переходного режима и никак не может быть нормой. Похоже, что пришло время возвращаться к эпохе депрессии, т.е. стабилизации уровня производства, на базе новой социальной модели. Однако современные экономисты даже не ставят вопрос о новой модели социального бытия, продолжая строить сложнейшие математические модели экономических процессов, которые уже откровенно никому не нужны и уже давно не воспроизводят адекватно окружающую действительность. Ну и как здесь обойтись без COVID-19? Надо подтолкнуть человечество к пониманию истинных ценностей и проблем?

В этом смысле COVID-19 хотя бы немного охладил мировую экономику и горячие умы политиков, бизнесменов и ученых, следовательно, способствовал оздоровлению общества.

Второе бесспорное последствие коронавируса – активизация дистанционных форм работы, учебы и других социальных взаимодействий. Технологически современный мир к этому давно готов, но институциональная и ментальная консервативность общества мешала в полной мере принять этот факт и внедрить все возможные дистанционные инструменты. COVID-19 ускорил внедрение дистанционных инноваций и, судя по всему, даже с исчезновением вируса эти инновации останутся. Хочу заметить, не следует недооценивать данный аспект эпидемии. Дело в том, что окончательно стала ясной необходимость перехода к новой экономике, где большое число людей не нуждается в так называемых рабочих местах, трудясь в удаленном режиме без ущерба для дела. Это в свою очередь позволяет снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, сэкономить силы и время людей на дорогу на работу и обратно, снизить потребности в офисных помещениях и т.п. Тем самым коронавирус инициирует переход к новому технологическому укладу, что отнюдь не так плохо.

Итак, если учесть, что истинная вирулентность и летальность COVID-19 оказались не столь ужасающими, как это раздувалось СМИ, то позволю себе предположить, что в целом положительные последствия коронавируса перевешивают его отрицательные стороны. Разумеется, я далек от того, чтобы петь осанну новому заболеванию, но и не признавать присутствующие в нем положительные стимулы было бы неверно.

Мне, конечно, могут возразить, мол, COVID-19 обострил все международные противоречия, например, противостояние США и Китая, политический кризис на Ближнем Востоке, раскол элит в разных странах с вытекающими отсюда беспорядками и нарушениями закона и т.д. В ответ я могу сказать лишь следующее: все эти противоречия были давно и все равно проявились бы в своем нынешнем варианте даже и при отсутствии коронавируса. Цивилизационный Вызов уже не первый год стоит перед властными элитами, вопрос только в том, когда и какой Ответ они на него дадут. И коронавирус тут ничего не решает.

Автор – Сотрудник Центра макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации